17:42, Сегодня

Много недоработок - политолог о законопроекте про тероборону Закон вступил в силу 1 января

В сфере территориальной обороны есть огромное количество недоработок. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политэксперт Александр Солонтай.

"Законопроект только запустили - уже вылезают "бока", уже видно, чего не хватает для массового развертывания. Только пошли новогодние заявления президента и правительства об улучшении социально-материального обеспечения военнослужащих, начиная от вдов пенсионеров, заканчивая действующими военнослужащими - там огромное количество вещей не имплементировано в действующее законодательство. У нас огромное количество вещей было сделано, в том числе в рамках сотрудничества с НАТО за 2021 год – не заслушаны отчеты. У нас новые кадровые назначения как по министерству реинтеграции, так и по Минобороны, где министры нуждаются в обнародовании, уточнении своих программных тезисов", - сказал он.

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Отметим, что в Украине с 1 января 2022 года вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Документ регулирует развитие территориальной обороны, организацию движения сопротивления и соответствующую подготовку граждан Украины к национальному сопротивлению.

Численность ВСУ увеличивается на 11 тысяч: 10 тысяч – для войск территориальной обороны и 1 тысяча – для сил специальных операций.

Силы территориальной обороны выводятся из состава сухопутных войск ВСУ и получат отдельное финансирование. Именно им отводится ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины.

Закон определяет такие понятия как "национальное сопротивление", "территориальная оборона", "движение сопротивления", "добровольное формирование территориальной общины" и т.д.