17:04, Сегодня

Дело Порошенко: эксперт рассказал о реакции Запада Андерс Аслунд назвал дело против пятого президента "сумасшедшим"

Уголовное производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко и арест его активов на Западе рассматривают как политическое дело.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" старший научный советник Atlantic Council Андерс Аслунд.

"Все неправильно в этом деле. Первое - бывший президент обвиняется в предательстве. Коррупция - это возможно, но не предательство. Арест всех его активов - так нельзя действовать... Это выглядит просто как политическое дело. Я думаю, очевидно, что это дело будет обсуждать в Страсбурге Европейский суд по правам человека", - отметил Аслунд.

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По его словам, "когда Украина перед большой угрозой из-за России, это просто сумасшедшее дело". Как подчеркнул эксперт, "считается, что Игорь Коломойский купил Печерский суд, и всегда очень странные решения этого суда, просто все неправильно в этом деле".

На вопрос, как западная пресса отреагировала на дело Порошенко, Аслунд ответил:

"До сих пор очень мало пишут, потому что очень мало западных журналистов в Украине. Financial Times об этом писал, это главная газета, которую бизнесмены читают. После этих дел последних двух лет, я думаю, практически никто из западных бизнесменов не будет вкладывать деньги в Украину. Это значит, что будет намного меньше экономического роста в Украине, чем возможно".

Напомним, Петру Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму из-за поставок угля со временно оккупированных территорий. Офис генпрокурора согласовал ходатайство об аресте пятого президента или залоге в 1 млрд грн.

В настоящее время Порошенко находится за границей. Ранее политик сказал, что вернется в Украину 17 января.

6 января Печерский суд Киева вынес решение об аресте имущества Порошенко. Адвокат пятого президента Украины Игорь Головань отметил в эфире телеканала "Украина 24", что это было сделано с многочисленными нарушениями.

Ранее эксперт по безопасности Иван Варченко заявил, что на сегодняшний день лидеры европейских стран выражают обеспокоенность по поводу ситуации с подозрением Порошенко:

"Нет никаких полутонов. И то, что они говорят, что будут тщательно следить за развертыванием дела вокруг Петра Порошенко - в переводе с дипломатического языка это означает: "Дорогие друзья, не заиграйтесь".