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"Дело Порошенко – ошибка власти": Андрей Новак Сейчас все политические элиты страны должны объединиться перед угрозой вторжения РФ, а не ссориться, считает эксперт

Нынешняя украинская власть в ситуации с арестом имущества пятого президента Украины Петра Порошенко повторяет ошибку Виктора Януковича. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" глава комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Мне кажется, что все, что сейчас происходит вокруг экс-президента Украины – ошибка власти, как во времена Януковича, когда он арестовал свою величайшую оппозиционерку Юлию Тимошенко. Я бы не советовал сейчас властям становиться на эти грабли. Власть не демонстрирует логику. Если это так называемая борьба с олигархами, тогда бороться нужно со всеми олигархами, а не с одним или двумя. И в такое сложное для страны время сейчас изнутри себя подрывать – это неправильно", - сказал он.

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Напомним, Петру Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму из-за поставок угля со временно оккупированных территорий. Офис Генпрокурора согласовал ходатайство об аресте пятого президента или залоге в 1 млрд грн.

В настоящее время Порошенко находится за границей. Ранее политик сказал, что вернется в Украину 17 января.

Адвокат пятого президента Украины Игорь Головань сообщил 6 января об аресте имущества Порошенко и отметил, что это было сделано с многочисленными нарушениями.