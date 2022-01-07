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Порошенко может стать "приговором" для Зеленского на следующих выборах, считает политолог Олег Саакян считает, что Порошенко не получит обвинительного приговора с назначенным тюремным сроком

На следующих выборах Петр Порошенко может сказать Владимиру Зеленскому, что он его приговор. Об этом сообщил в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" политолог Олег Саакян.

Он прокомментировал ситуацию, которая сложилась с расследованием уголовных производств в отношении пятого президента Украины, в частности арест имущества Порошенко.

"Неформально понятно, что имеет место определенный политический контекст. Президент Зеленский в своем позиционировании всячески доказывает обществу, что он уже президент, а Петр Алексеевич (Порошенко - ред.) доказывает, что он еще президент. В этом противостоянии мы видим фактически непринятие реальности, что и правосудие становится заложником. Я могу констатировать, что политизация этого дела на высоком уровне. И она будет продолжаться. Будут привлекать на защиту публичных позиций своих партнеров, и международных в том числе. Потому что противостояние будет вестись в медиапространстве. То, что по Порошенко не будут задержания и аресты - я еще несколько недель назад говорил, что не будет задержания Порошенко, но будет арест активов", — сказал Саакян.

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Он отметил, что Порошенко отправлять в тюрьму или под домашний арест не будут в Украине.

"Могут задержать для того, чтобы доставить в зал суда, арестовывать, скорее всего, не будут. Потому что арестованный Порошенко, который сидит под домашним арестом или в тюрьме... если мы берем политический контекст, именно политическую составляющую, то это токсично для власти. Это сразу поднимает ставки и возможности заявлений на международной арене.



Очевидно, что политическая составляющая доминирует над правовой… Пусть суд разбирается. У Петра Алексеевича было 5 лет президентства для того, чтобы реформировать в Украине суд, следствие, создать независимую систему, выполнить запрос Майдана, чтобы сейчас он имел возможность доказывать свою невиновность. Я думаю, что именно так будет оценивать часть избирателей. И то, что господин Зеленский пришел к президентскому штурвалу Украины, во многом заслуга именно отсутствия судебной реформы во времена Петра Порошенко. Потому что чувство справедливости у украинцев в 2019 году не появилось", - отметил политолог.

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Порошенко попал под "бумеранг" судебной системы, которую не реформировал во время своей каденции, считает Саакян.

"К Петру Алексеевичу, к сожалению для нас всех, поскольку там может быть не Порошенко, а любой из украинцев, возвращается бумеранг этой нереформированной судебной системы правоохранительных органов, которая часто мотивируется политическими, экономическими или иными интересами, а не Фемидой, справедливостью, законом. Поэтому сейчас в этой ситуации говорить о том, что она носит сугубо правовой характер, невозможно. Сейчас Зеленский создает очень опасный прецедент... Он санкционировал (дал возможность –ред.) своему предшественнику, которой выйди и скажет - стадион так стадион, я ваш приговор, господин Зеленский. ...Уже на следующих выборах", — сказал Саакян.

Политолог считает, что если политические элиты в Украине не консолидировать, то власть может утратить легитимность на международной арене.

"Нужно консолидировать политические элиты перед теми угрозами, которые есть. Соответственно, такие шаги сейчас будут играть на создание дополнительных конфликтов и снижение субъектности украинской власти и ее легитимности на международной арене. Поскольку очень высоки риски того, что это политическое противостояние и политические преследования", - сказал он.

Олег Саакян также отметил, что Запад по вопросу Порошенко пока воздерживается от громких заявлений.

"Я не думаю, что будут жесткие заявления от западных партнеров, так же как мы видели по антиолигархическому так называемому закону, по другим инициативам. Все будут просто наблюдать, акцентировать на транспарентности процесса. Скорее всего, это будет длиться довольно долго. Сейчас именно арест активов - самое больное место, которым власть, если мы берем сценарий, что это политически мотивированное дело, очень больно бьет по Порошенко. Задача тут - ударить как можно больнее и повыматывать. Сажать - я не думаю, что это вообще возможно в наших реалиях", — отметил он.

Напомним, Петру Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму из-за поставок угля со временно оккупированных территорий. Офис Генпрокурора согласовал ходатайство об аресте пятого президента или залоге в 1 млрд грн.

В настоящее время Порошенко находится за границей. Ранее политик сказал, что вернется в Украину 17 января.

Адвокат пятого президента Украины Игорь Головань сообщил 6 января об аресте имущества Порошенко и отметил, что это было сделано с многочисленными нарушениями.