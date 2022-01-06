Арест на имущество Порошенко: адвокат экс-президента рассказал, что будет дальше

Это попытка запугать его, чтобы он не возвращался"

Арест на имущество Порошенко: адвокат экс-президента рассказал, что будет дальше

Правоохранительные органы, Офис генпрокурора, суд, выполняют политический заказ, налагая арест на все имущество Петра Порошенко. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" адвокат пятого президента Украины Илья Новиков. 

"Это попытка запугать его, чтобы он (Петр Порошенко, - ред.) не возвращался. Если они пойдут с ходатайством о мере пресечения в миллиард гривен залога - будет очень сложно своевременно найти такую ​​сумму, если все ваше имущество арестовано", - сказал он.

Читайте также: Власть стреляет себе в ногу — дипломат о новом повороте в деле Порошенко

По словам адвоката, сейчас происходит настоящая рейдерская атака к тому имуществу, которое арестовал суд:

"Предварительно происходили обсуждения по применению санкций решением СНБО против "5 канала", канала "Прямой". Это очевидно влияет на политическую ситуацию в стране. Мы уверены, что правоохранительные органы, Офис генпрокурора, суд выполняют политический заказ.

Сегодня мы видели, что суд демонстративно отказывается от выполнения необходимых мер. О самом заседании нам сообщили вчера вечером".

Новиков сообщил, что сторона Петра Порошенко будет оспаривать решение Печерского суда: 

"Мы подадим апелляционную жалобу, мы уже обжаловали то, что не тот суд принимал решение по тем следствиям, которые ведут в ДБР. Надеемся, что по крайней мере от Киевского апелляционного суда мы дождемся скорой реакции". 

Уже после возвращения экс-президента в Украину он вместе с адвокатами планирует встретиться с генпрокурором Ириной Венедиктовой:

"У нас к ней много вопросов. Сегодня оказалось, что она ушла в отпуск на один день - именно 20 декабря, когда подозрение подписал ее заместитель. Нам очень хочется услышать объяснение, почему подозрение лидеру оппозиции подписывает помощник генпрокурора".

Напомним, Петру Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму из-за поставок угля со временно оккупированных территорий. Офис Генпрокурора согласовал ходатайство об аресте пятого президента или залоге в 1 млрд грн.

В настоящее время Порошенко находится за границей. Ранее политик сказал, что вернется в Украину 17 января.

Адвокат пятого президента Украины Игорь Головань сообщил 6 января об аресте имущества Порошенко и отметил, что это было сделано с многочисленными нарушениями.

Источник Украина 24 Теги суд Петр Порошенко арест Илья Новиков