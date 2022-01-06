18:52, Сегодня

Арест на имущество Порошенко: адвокат экс-президента рассказал, что будет дальше Это попытка запугать его, чтобы он не возвращался"

Правоохранительные органы, Офис генпрокурора, суд, выполняют политический заказ, налагая арест на все имущество Петра Порошенко. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" адвокат пятого президента Украины Илья Новиков.

"Это попытка запугать его, чтобы он (Петр Порошенко, - ред.) не возвращался. Если они пойдут с ходатайством о мере пресечения в миллиард гривен залога - будет очень сложно своевременно найти такую ​​сумму, если все ваше имущество арестовано", - сказал он.

Читайте также: Власть стреляет себе в ногу — дипломат о новом повороте в деле Порошенко

По словам адвоката, сейчас происходит настоящая рейдерская атака к тому имуществу, которое арестовал суд:

"Предварительно происходили обсуждения по применению санкций решением СНБО против "5 канала", канала "Прямой". Это очевидно влияет на политическую ситуацию в стране. Мы уверены, что правоохранительные органы, Офис генпрокурора, суд выполняют политический заказ. Сегодня мы видели, что суд демонстративно отказывается от выполнения необходимых мер. О самом заседании нам сообщили вчера вечером".

Новиков сообщил, что сторона Петра Порошенко будет оспаривать решение Печерского суда:

"Мы подадим апелляционную жалобу, мы уже обжаловали то, что не тот суд принимал решение по тем следствиям, которые ведут в ДБР. Надеемся, что по крайней мере от Киевского апелляционного суда мы дождемся скорой реакции".

Уже после возвращения экс-президента в Украину он вместе с адвокатами планирует встретиться с генпрокурором Ириной Венедиктовой:

"У нас к ней много вопросов. Сегодня оказалось, что она ушла в отпуск на один день - именно 20 декабря, когда подозрение подписал ее заместитель. Нам очень хочется услышать объяснение, почему подозрение лидеру оппозиции подписывает помощник генпрокурора".

Напомним, Петру Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму из-за поставок угля со временно оккупированных территорий. Офис Генпрокурора согласовал ходатайство об аресте пятого президента или залоге в 1 млрд грн.

В настоящее время Порошенко находится за границей. Ранее политик сказал, что вернется в Украину 17 января.

Адвокат пятого президента Украины Игорь Головань сообщил 6 января об аресте имущества Порошенко и отметил, что это было сделано с многочисленными нарушениями.