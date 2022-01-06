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Власть стреляет себе в ногу — дипломат о новом повороте в деле Порошенко Константин Елисеев прокомментировал арест имущества бывшего президента

На имущество пятого президента Украины Петра Порошенко наложен арест. Об этом рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" дипломат Константин Елисеев.

"Власть, как ни прискорбно это констатировать, действует по принципам Януковича, когда пытается использовать правосудие для атаки на политических оппонентов, используют избирательное правосудие. Мы это уже проходили. Как бывший посол Украины при ЕС в 2010-2015 годы я помню эту ситуацию. Это была трагедия, когда Тимошенко упекли в тюрьму, и вся страна была на грани того, чтобы стать частью "русского мира". К счастью, этого не произошло", — сказал он.

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Елисеев рассказал о последствиях преследования Порошенко для Украины.

"Я верю в то, что эта ситуация будет разрешена. Я ожидаю, что в ближайшее время будет реакция международных партнеров, будет реакция "семерки" (G7 — ред.), ЕС и США. Я думаю, что украинская власть делает выстрел себе в ногу, потому что это никоим образом не создает политического единства в Украине, особенно перед лицом российской агрессии. Конечно, это не способствует и стойкости внутри Украины, чтобы сопротивляться российскому агрессору. Конечно, можно ожидать, что Порошенко будет защищаться, и нельзя исключить, что много людей выйдет на улицы, и это тоже не будет способствовать стабильности ситуации в стране. Позитив от этого будет иметь не Украина и ее власть, а враг, который будет сидеть в Кремле и аплодировать", — сказал он.

Напомним, Петру Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму из-за поставок угля со временно оккупированных территорий. Офис Генпрокурора согласовал ходатайство об аресте пятого президента или залоге в 1 млрд грн.

В настоящее время Порошенко находится за границей. Ранее политик сказал, что вернется в Украину 17 января.

Адвокат пятого президента Украины Игорь Головань сообщил 6 января об аресте имущества Порошенко и отметил, что это было сделано с многочисленными нарушениями.