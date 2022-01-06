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Арест на имущество Порошенко: что сказал адвокат пятого президента В настоящее время Порошенко находится за границей

Печерский суд г. Киева наложил арест на все имущество Петра Порошенко. Об этом сообщил адвокат пятого президента Украины Игорь Головань, отмечается в эфире программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

По сообщению защиты, это было сделано с многочисленными нарушениями.

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Напомним, Петру Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму из-за поставок угля со временно оккупированных территорий. Офис Генпрокурора согласовал ходатайство об аресте пятого президента или залоге в 1 млрд грн.

В настоящее время Порошенко находится за границей. Ранее политик сказал, что вернется в Украину 17 января.

Ранее эксперт по безопасности Иван Варченко заявил, что на сегодняшний день лидеры европейских стран выражают обеспокоенность по поводу ситуации с подозрением Порошенко:

"Нет никаких полутонов. И то, что они говорят, что будут тщательно следить за развертыванием дела вокруг Петра Порошенко - в переводе с дипломатического языка это означает: "Дорогие друзья, не заиграйтесь".