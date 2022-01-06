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Позорная ситуация: Шкиряк резко высказался о зарплатах полицейских Зорян Шкиряк прокомментировал повышение зарплат сотрудникам Нацполиции

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил о том, что в январе полицейские получат повышенные зарплаты. Это заявление прокомментировал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Те, кто сегодня руководит всеми правоохранительными органами, в частности Министерством внутренних дел руководит Офис президента, очень часто пытаются выжать желаемое за действительное. На все вопросы бывший министр внутренних дел Арсен Аваков дал ответ в своем обращении от 15 декабря. В частности, как индексировалась заплата в соответствии с возможностями, которые были у воюющей страны. Мы делали все, чтобы полицейские чувствовали себя достойно. Конечно, не так как нам хотелось, но и 13 зарплата, и премии, и дважды "ковидные" получали полицейские, которые имели отношение к ковидной программе — это 20-30 тысяч каждый получил. И мы предупреждали, что повышение в 2022 году должно происходить обязательно в соответствии с индексацией и ростом цен в Украине. Гривня 2020 года и гривня конца 2021 года имеют разную ценность. Поэтому конечно, хорошо то, что мы услышали от главы полиции. Вероятно, небольшое повышение зарплат полицейским будет, это уже хорошо", — сказал он.

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При этом Шкиряк отметил, что повышать зарплаты нужно не только полицейским.

"Но Министерство внутренних дел — это не только полиция. Это еще Служба по чрезвычайным ситуациям, где такая же позорная ситуация, пограничники, Нацгвардия. И этот вопрос нужно решать комплексно, а не выгребать постфактум, когда ясно, что проблема системная. На сегодняшний день в соответствии с ценами и уровнем инфляции зарплаты должны быть 20-22 тысячи. Мы даже в самые тяжелые годы войны находили возможности за счет социальных льгот, программы жилищного лизинга. Сейчас все это остановилось. Они доруководились до того, что есть массовые увольнения. В последние 4 месяца рапорты ложатся на столы регионального руководства почти каждый день", — сказал он.

Напомним, глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что правительство Украины выделило средства на повышение заработных плат сотрудников Национальной полиции, улучшение денежного обеспечения правоохранителей начнется уже к концу месяца.

"В первую очередь зарплаты вырастут у патрульных, спецназовцев и полицейских, которые несут службу в зоне ООС. Также мы ожидаем дальнейшего повышения в апреле", — сообщил он.