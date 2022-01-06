Маршрутки — атавизм: Кличко рассказал, каким должен быть транспорт в Киеве

В Киеве планируются новые крупные паркинги, рассказал в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" мэр столицы, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.

"Что касается парковок, мы сейчас привлекаем частных инвесторов. В этом году начнется реконструкция Европейской площади, и под ней будет парковка на более чем 1000 машин, это очень важно. Делаем современные паркинги. Кстати, в прошлом году мы открыли в Киеве несколько паркингов, которые пользуются довольно большим спросом. Несколько больших паркингов мы планируем открыть в этом году.

Мы видим, что проблема транспорта в Киеве большая. В Киеве зарегистрировано 1 млн 200 тысяч авто. Улицы, которые были распланированы много лет назад, не соответствуют количеству авто, которые на них находятся", — сказал он.