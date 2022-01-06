Маршрутки — атавизм: Кличко рассказал, каким должен быть транспорт в Киеве
Виталий Кличко рассказал о новых паркингах и общественном транспорте в столице
В Киеве планируются новые крупные паркинги, рассказал в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" мэр столицы, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.
"Что касается парковок, мы сейчас привлекаем частных инвесторов. В этом году начнется реконструкция Европейской площади, и под ней будет парковка на более чем 1000 машин, это очень важно. Делаем современные паркинги. Кстати, в прошлом году мы открыли в Киеве несколько паркингов, которые пользуются довольно большим спросом. Несколько больших паркингов мы планируем открыть в этом году.
Мы видим, что проблема транспорта в Киеве большая. В Киеве зарегистрировано 1 млн 200 тысяч авто. Улицы, которые были распланированы много лет назад, не соответствуют количеству авто, которые на них находятся", — сказал он.
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Кличко рассказал, каким должен быть транспорт в столице.
"Современный общественный транспорт, комфортный, с низким полом, бесшумный, с кондиционированием, видеонаблюдением, он должен соответствовать всем требованиям. Маршрутки – это атавизм прошлого, они выполняют часть своих функций, но они должны отвечать современным требованиям перевозок пассажиров. Мы сделали новый конкурс в прошлом году с ключевыми требованиями, если перевозчики придерживаются европейских правил — пожалуйста, заходите и предоставляйте сервис", — сказал он.
Ранее Кличко рассказал о планах реконструкции Крещатика и Майдана Независимости.
"Это дискуссионный вопрос. Но не стоит забывать, что это главная улица, и многие киевляне приходят на главную улицу страны, много иностранцев, туристов приезжают. И Майдан Независимости, и улицу Крещатик нужно обновить, чтобы они выглядели привлекательно", — сказал он.