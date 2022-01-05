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Визит Борреля в Украину: дипломат объяснил, почему он важен ЕС не хочет оставаться в стороне

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель едет в Украину чтобы показать, что Европейский Союз больше не будет оставаться в стороне конфликта между Украиной и Россией. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил экс-руководитель украинской службы "Радио Свобода" Богдан Нагайло.

"Боррель посылает сигнал и четко говорит, что ЕС не хочет оставаться в стороне, что Брюссель должен участвовать во всех переговорах, а не только чтобы это было между Вашингтоном и Москвой. Я думаю, что этот кризис вокруг накопления российских военных на границе с Украиной заставил лидеров в Брюсселе понять, что ситуация серьезная", - говорит он.

Нагайло считает, что позиция Борреля в отношении сильно изменилась с момента последнего визита чиновника в Москву.

"Теперь он гораздо отчетливее видит ситуацию существующую, и позиции ЕС. И не забывайте, что он представляет в ЕС Испанию, а фактически он – каталонец. И где-то внутри он достаточно чувствителен к этим проблемам народов освободившихся из-под гнета империй".

Напомним, что поездка главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Украину состоится с 6 по 8 января. Известно, что во время визита Боррель планирует посетить линию разграничения на Донбассе.

Ранее визит Жозепа Борреля в Украину прокомментировал экономический международный эксперт Руслан Осипенко:

"Если говорить об интересах Европы с точки зрения вопроса безопасности, то Боррель просто набирается аргументов перед переговорами с Соединенными Штатами Америки. Они будут общаться кулуарно 100%. Они (европейцы - ред.) не хотят быть статистами в процессе, когда Россия и Соединенные Штаты Америки начали между собой прямой диалог о безопасности в Европе. О Европе без Европы. Они хотят быть в игре. А чтобы быть в игре, то надо увидеть воочию и набраться аргументов, что делается на Донбассе. Кроме того, когда вы получаете что-то на бумаге, вы должны сами увидеть, что делается на фронте в Украине. И тогда вы сможете выстраивать свою позицию на переговорах с США. Поэтому главная идея - это, чтобы без европейцев не обсуждали безопасность на континенте вообще", — сказал Осипенко.