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Кремль нацелен заполучить контроль над Украиной: дипломат о заседании "НАТО-Россия" России нужна Украина, чтобы иметь возможность вплотную подойти к границам НАТО и ЕС, сказал дипломат

Россия на заседании с НАТО будет проталкивать подписание соглашений, согласно которым западная военная инфраструктура будет возвращена в границы 1997 года. Кроме того, главной целью России является получение контроля над Украиной.

Об этом сообщил в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" дипломат Андрей Веселовский.

"Предметом разговора будет тот текст, который перед этим передала американской стороне Россия - проект некоего юридически обязывающего соглашения о том, что НАТО забирает все свои вооруженные силы, восстанавливает ситуацию по состоянию на 1997 год, а Россия остается при своих интересах", — сказал дипломат.

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Он отметил, что нельзя прогнозировать, какую коллективную позицию отработает Запад в переговорах с Россией.

"Дело в том, что на этом заседании, скорее всего, будет зафиксирован тот результат, которого достигли до него. Сегодня Боррель в Украине, сегодня министр иностранных дел Германии в Вашингтоне, вчера состоялся разговор госсекретаря США со странами центрально-восточной Европы, 7 января состоится заседание НАТО... Все это происходит до того, как встречается НАТО и Россия 12 января. Таким образом, там будет зафиксировано то, что выработает коллективно западная сторона, ту позицию, которую она представит Российской Федерации. Какая это будет позиция - мы сегодня не можем сказать наверняка. Но призывы вроде того, что сказал Расмуссен (Андерс Фог Расмуссен, бывший генеральный секретарь НАТО - ред.), они замечательные, они настраивают Запад быть более трезвым и понимать, что путем уступок, можно дойти только до следующих уступок", — сказал Веселовский.

Он также отметил, что цель России – Украина. По мнению дипломата, Россия хочет вплотную подойти к границам Западной Европы.

"Стержнем всей российской наступательности, и сегодня, и 10 лет назад, является вопрос Украины. Главной целью является требование к НАТО отдать вопрос о безопасности и международной политике Украины в руки Российской Федерации, под контроль Российской Федерации. Все остальное, что будет обсуждаться, является тем или иным способом достичь этой цели. Получив доступ к контролю над Украиной, а уже перед этим мы видим, что Россия фактически получила доступ контроля над Беларусью, Россия выходит на границы Европейского Союза и НАТО. Таким образом, Россия получает возможность портить здоровье, нервы, экономику и безопасность им (Западу - ред.), расшатывать их дальше, воспроизвести ту ситуацию, которая существовала при Советском Союзе, когда войска СССР тогда стояли в Берлине, и стояли на границах всей Западной Европы. Вот какая цель. Извините, но каким бы черным это не выглядело, но именно такая цель. И поэтому слова Расмуссена, а также близкие к его словам мысли, должны быть основой позиции Запада. Чем больше вы выступаете, тем больше вы отдадите", — сказал дипломат.

Отметим, что Андерс Фог Расмуссен, бывший генеральный секретарь НАТО, изданию Politico дал комментарий, в котором напомнил о том, что Украине и Грузии были даны обещания, касающиеся принятия этих стран в Североатлантический Альянс.

"Мы обещали Грузии и Украине места за столом НАТО в 2008 году, и пора разработать план действий по реализации нашего обещания. Если необходимо, мы можем сделать это с оговоркой, что пятая статья НАТО распространяется только на территорию, которая находится под контролем Киева и Тбилиси, но НАТО не может проводить политику открытых дверей по расширению, в которой она продолжает разрешать Путину действовать как швейцару", — подчеркнул Расмуссен.

Также напомним, что в Украину с визитом прибыл глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По мнению международного эксперта Руслана Осипенко, этот визит связан с предстоящими переговорами США и Франции.

Осипенко также отметил, что предстоящая поездка в США министра иностранных дел Германии Анналены Бербок подтверждает предположение того, что европейцы не хотят, чтобы безопасность Европы оговаривалась у них за спиной. Известно, что в Вашингтоне Бербок планирует обсудить с Энтони Блинкеном и другими политиками ряд вопросов, среди которых и российско-украинский конфликт.