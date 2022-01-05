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Политэксперт объяснил, почему США не смогут присоединиться к Нормандскому формату Россия не позволит США и Турции стать посредниками в переговорах с Киевом, считает эксперт

У США и Турции мало шансов стать посредниками между Москвой и Киевом. Об этом сообщил в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" координатор направления международной политики Центра политических студий "Доктрина" Денис Москалик.

Политэксперт отметил, что во время встречи в Москве советников глав "нормандской четверки", которая запланирована на 6 января, стороны ни о чем конкретном договориться не смогут. Эксперт считает, что Россия будет пытаться повлиять на Францию и Германию, чтобы они оказали давление на Киев, но это, ни к чему не приведет.

"Россия будет стараться, чтобы Германия и Франция давили на Киев с целью того, чтобы Украина пошла на договоренности с Россией. Но учитывая условно нейтральную позицию Германии и Франции, это, ни к чему не приведет", — сказал Москалик.

Он также отметил, что США и Турция, которые выразили готовность стать посредниками в переговорах между Россией и Украиной, будут отвергнуты Москвой.

"Нет, к сожалению, это невозможно. Потому что форматы создает, так или иначе, Россия. Там должны быть страны, которые рассматриваются как определенные комплементарные партнеры Российской Федерации. Это, прежде всего Германия и Франция. Любую страну, которую Россия будет считать, а именно Соединенные Штаты Америки и Турцию, враждебными, которые будут действовать против России, против ее интересов, они не будут включены в эти форматы", — сказал эксперт.

Отметим, ранее политолог Дмитрий Корнейчук также сообщил, что переговоры в Москве ни к чему не приведут. По его словам, Минские соглашения выполнять никто не будет, надо искать другие форматы.

"К большому сожалению, ключевая проблема заключается в том, что никто, в первую очередь тот, кто может, а может Россия, потому что без России никакие Минские соглашения выполняться не будут… И Запад, кстати, этому потворствует. Потому что давайте говорить откровенно - Запад никак не давит на Россию по выполнению Минских соглашений, кроме пустой болтовни. Поэтому никто не собирается выполнять Минские соглашения. И тут надо (возможно - ред.) признать, что этот формат уже мертвый и другие варианты искать. Потому что вот эта пустая болтовня с 2014 года надоела. Мы просто теряем время, к большому сожалению", — отметил политолог.

Отметим, что 6 января планируется в Москве встреча замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с политическими советниками по Нормандскому формату – внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.