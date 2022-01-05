11:11, Сегодня

В Москве ничего не решат: политолог о встрече советников глав "нормандской четверки" В Москве снова Украину будут обсуждать без Украины, но ничего нового на этих переговорах не случится, считает Корнейчук

Никаких решений, которые смогли бы оживить Минские соглашения, от встречи советников глав "нормандской четверки" в Москве ждать не стоит. Об этом сообщил в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" политолог Дмитрий Корнейчук.

Он обратил внимание на то, что представители РФ, Франции и Германии снова будут обсуждать судьбу Украины без представителей нашей страны.

"Как всегда, как мы уже привыкли, что без нас о нас говорят. Но там ничего не решат. Никакой тут величайшей "зрады" нет. Потому что, к большому сожалению, ничего не продвигается в плане выполнения Минских соглашений. Я бы говорил о том, что, к большому сожалению, этот формат, что Нормандский формат, что Минский формат, полностью заморожен. Причем он заморожен по инициативе России. Россия не собирается выполнять Минские соглашения, мы это прекрасно видим. Можно встречаться на уровне советников, можно встречаться на уровне министров "нормандской четверки", можно встречаться на уровне глав "нормандской четверки", но это все бесполезно. Потому что ничего не продвигается, и продвигаться не будет. Вот в чем проблема", — сказал он.

Читайте также: Перспективы Украины вступить в НАТО реальны - Яценюкц

Отвечая на вопрос о том, может ли Россия после этой встречи продолжать обвинять Украину в невыполнении Минских соглашений, Корнейчук сказал:

"Они эту позицию и не меняют, не зависимо от того встречаются там советники или нет. Позиция Кремля не меняется - Украина не выполняет Минские соглашения. А (собирают в Москве - ред.) советников глав "нормандской четверки"- это такая технология, чтоб собрать представителей Германии и Франции. Это все в рамках информационной стратегии Кремля о том, что пускай "французские и немецкие кураторы Киева" повлияют на Киев для выполнения Минских соглашений. Ну, как они об этом рассказывают. Потом они соберут сейчас эту встречу и скажут - вот видите, вот все договорились продвигаться, а вот вы не повлияли на Киев".

Корнейчук считает, что для решения вопросов по Донбассу нужно признать, что Минский формат работать не будет. По его словам, "запуск" Минских соглашений - это пустая трата времени.

"К большому сожалению, ключевая проблема заключается в том, что никто, в первую очередь тот, кто может, а может Россия, потому что без России никакие Минские соглашения выполняться не будут… И Запад, кстати, этому потворствует. Потому что давайте говорить откровенно - Запад никак не давит на Россию по выполнению Минских соглашений, кроме пустой болтовни. Поэтому никто не собирается выполнять Минские соглашения. И тут надо (возможно - ред.) признать, что этот формат уже мертвый и другие варианты искать. Потому что вот эта пустая болтовня с 2014 года надоела. Мы просто теряем время, к большому сожалению", — сказал политолог.

Отметим, что 6 января планируется в Москве встреча замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с политическими советниками по Нормандскому формату – внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

Также напомним, что в Украину с визитом прибыл глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По мнению международного эксперта Руслана Осипенко, этот визит связан с предстоящими переговорами США и Франции.

Осипенко также отметил, что предстоящая поездка в США министра иностранных дел Германии Анналены Бербок подтверждает предположение того, что европейцы не хотят, чтобы безопасность Европы оговаривалась у них за спиной. Известно, что в Вашингтоне Бербок планирует обсудить с Энтони Блинкеном и другими политиками ряд вопросов, среди которых и российско-украинский конфликт.