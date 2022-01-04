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"У него одна цель": Спивак удивил заявлением по поводу Зеленского Журналист считает, что в 2022 году Владимир Зеленский продолжит политику репрессий

Президент Украины Владимир Зеленский превратился в настоящего диктатора, который не воспринимает критику и пытается полностью узурпировать власть. Об этом заявил в эфире программы "Правда с Дмитрием Спиваком" на телеканале "Украина 24" политолог Дмитрий Спивак.

"Последние выступления Зеленского в конце года говорят о том, что, к сожалению, для меня все это - другой Зеленский, не тот, которого я знал до 2019 года. Он превращается в самодура диктатора, который вообще не воспринимает критику, которому должны все поклоняться. Окружил себя лизоблюдами, подхалимами", - говорит он.

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По словам Спивака, глава государства окружил себя людьми, которые каждый день возвышают его и рассказывают о несуществующих успехах.

"Он даже не понимает, что они из него делают бронзовую статую, ведь не говоря царю правду - ты ведешь царя на политическое заклание. Окружив себя вот этими подхалимами, которые с утра до вечера грабят страну - это медвежья услуга. А ему это нравится. Вот ты солнцеликий, человек, равный Байдену, Путину. И его понесло", - говорит эксперт.

Спивак считает, что конечная цель Владимира Зеленского и его команды - снова победить на выборах:

"Он полностью хочет узурпировать власть, он нетерпим к инакомыслию. И это все будет ужесточаться. Сейчас вот создается медиахолдинг и будут еще попытки закрытия каналов и так далее. Будут политические репрессии против неугодных. Цель одна - переизбраться на второй срок. Хотя я не уверен, что это будет до конца второго срока".

Ранее в эфире общенационального телеканала "Украина 24" известный журналист Дмитрий Гордон объяснил, почему не верит в то, что Владимир Зеленский согласится баллотироваться на пост президента Украины на следующих выборах.

"Он намекнул, а я уже сказал о том, что он в своих предвыборных обещаниях сказал - я иду на 5 лет. Сказал? Выполняй".