14:01, Сегодня

Идет запугивание: российский эксперт рассказала, нападет ли Россия на Украину Ольга Курносова рассказала, о чем Россия хочет договориться с Западом

В ближайшее время Украине не грозит полномасштабная война с Россией, заявила в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский политический эксперт Ольга Курносова.

"Идет запугивание, это такая переговорная позиция — сделать наиболее жесткие заявления, чтобы потом в процессе переговоров отыграть назад и до чего-то договориться. Непосредственной военной опасности для Украины сегодня нет. Но, безусловно, когда об этом все время говорят, какой-то эксцесс может привести бог знает к чему. Поэтому нужно приложить максимальные усилия, чтобы напряженность начала спадать", — сказала она.

Читайте также: Россия готова нанести ядерный удар в любой момент - Жданов

Курносова рассказала, о чем может договориться Россия с Западом.

"6 января Дмитрий Козак (заместитель руководителя администрации президента России — ред.) встречается с советниками президента Франции и канцлера Германии. Все это говорит о том, что идет экспертная фаза переговоров, и если они пройдут более-менее нормально, то возможно, эти эксперты смогут что-то предложить главам делегаций и до чего-то договориться. У нас продолжаются разговоры о том, что нужно возвращаться к Минским соглашениям, и что вроде бы Байден согласился с Путиным, что нужно их выполнять. У нас пишут об этом. По большому счету, Минские соглашения изначально писались таким образом, что там есть невыполнимые пункты для украинской стороны и невыполнимые пункты для российской стороны. То есть изначально это была история о вечных переговорах. Но лучше вечные переговоры, чем вечная война", — сказала она.

Напомним, 17 декабря пресс-служба МИД РФ опубликовала документ "О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО".

"В ходе встречи в МИД России 15 декабря с.г. американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.