22:31, Вчера

"Путина интересует совсем другое": экс-нардеп о возможности мира с Россией Борислав Береза также оценил идею референдума по Донбассу

Президент России Владимир Путин не может согласиться на мир с Украиной на ее условиях, поскольку "его интересует вообще другое".

Об этом рассказал в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" экс-депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза.

"Я соглашаюсь, что можно договориться обо всем, что угодно, без Украины. Но убедить общество в том, что надо, например, Минские договоренности выполнять и проводить сначала выборы, а потом отдавать нам границу – будет невозможно. Любой, кто это будет пытаться имплементировать, завершит мощным противостоянием с обществом и несколькими сотнями тысяч людей, прошедших войну... Нам нужно принять для себя, на что мы готовы пойти во имя мира? Во-вторых, воспримет ли это общество? И в третьих - готова ли это пережить Украина? Потому что не каждый мир мы можем пережить", - пояснил экс-нардеп.

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На вопрос, может ли референдум по Донбассу быть выходом из ситуации, Береза ​​ответил:

"Это может быть выход. Но если он (Зеленский - ред) сейчас предложит референдум, готовы ли украинцы получать 10 тысяч евро в месяц в качестве пенсии или зарплаты, украинцы это поддержат в большинстве. Но не факт, что он сможет это предложить, и у него есть решение, как дать это украинцам".

По его словам, у украинцев "есть большая проблема":

"Мир, которого мы хотим, зависит не от нас, а он Путина, который нам его не может предложить на наших условиях. Его интересует вообще другое. Поэтому я бы все-таки начал общение с обществом, какой мы все видим страну через год, через три, через пять?"

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Напомним, экс-министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина стоит на пороге большой войны с Россией и вторжение РФ может произойти уже в ближайшие месяцы.

"Я глубоко убежден, что стоим на пороге серьезной войны с Российской Федерацией. Вторжение российской армии – это вопрос не лет, а вопрос нескольких дней, недель, а возможно, месяцев. Хочу сказать, что если ружье висит в первом акте спектакля, в последнем оно обязательно выстрелит. Россия последние семь лет ведет гибридную войну не для того, чтобы захватить Крым или часть Донбасса", - заявил он.

Ранее российская журналистка Юлия Латынина рассказала в эфире телеканала "Украина 24", решится ли президент РФ Владимир Путин на открытое вторжение в Украину.

"Настоящая война, в отличие от гибридной, может быть проиграна. Путин никогда не ведет войн, которые могут быть проиграны. Путин все время, когда во что-нибудь ввязывается, обязательно ввязывается так, чтобы можно было сказать - "это шахтеры и трактористы, это не я, лошадь не моя", - пояснила она.