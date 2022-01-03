21:54, Вчера

Экс-глава МИД сказал, от кого зависит безопасность Украины "Мы где-то внутри чувствуем страх"

Безопасность Украины зависит от США. Об этом заявил в эфире программы "Джурные по стране" на телеканале "Украина 24" эксминистр иностранных дел Павел Климкин.

"Мы зависим в своей безопасности от Байдена, но ведь на дядю Джо мы не можем бесконечно надеяться. Но за 2021 год у нас стало меньше безопасности. Мы где-то внутри чувствуем страх. Стало ли у нас больше самостоятельности в принятии решений? Тоже не уверен в этом. И когда спрашиваешь: А больше ли действительности стало? Все отвечают: Нет-нет-нет, точно нет", говорит он.

Также, по мнению Климкина, пандемия COVID-19 изменила жизнь украинцев, но не в лучшую сторону.

"А благосостояние на фоне коронавируса...образование - тотальный кошмар этот онлайн. То есть наша жизнь из-за этого изменилась. И почти все говорят, что лучше не стало".

Чиновник отмечает, что Украина и Запад вместе остановили российские провокации, однако украинские власти мало делают для безопасности своего народа.

"Запад не может себе позволить проиграть Путину. Как тогда Запад будет выглядеть в глазах всего мира? То есть, это не только наше дело. Наша безопасность - их безопасность. Тем не менее, мы должны беспокоиться о собственной безопасности и сделать раз, два, три. Но мы этого не делаем. И главное чтобы у нас не стало меньше Украины, когда у нас все меньше безопасности, справедливости, благосостояния. Когда люди начнут воспринимать, что у нас меньше государства. Это будет очень плохо".

Ранее эксперт по безопасности, генерал-майор СБУ Игорь Гуськов в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что Запад успел выработать коллективную позицию, наблюдая за агрессией России в течение 2021 года.

Путин допустил к сегодняшнему дню большую тактическую ошибку. Дело в том, что его первая попытка давления в виде сосредоточения войск на границе с Украиной, которая имела место в начале этого года, она подтолкнула систему НАТО к тому, чтобы этот вопрос стал на повестке дня среди руководителей Североатлантического Союза. И вторая попытка использовать эту же ситуацию, она привела к тому, что позиция была уже выработана, и это очень важно.

Потому что на сегодня не только президент США это озвучивает, но это озвучивают все лидеры Европейского Союза - о неприятии агрессивных действий России. И даже такие страны, которые по отношению к НАТО занимают достаточно сдержанную позицию, Швеция, Финляндия, сегодня находят в себе силы и возможности говорить о том, что они поддерживают усилия и Джозефа Байдена и других европейских лидеров европейских по предотвращению агрессии", - сказал эксперт по нацбезопасности.