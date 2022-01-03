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Зеленский отказал Степанову: экс-глава Минздрава рассказал, в чем именно Максим Степанов прокомментировал медицинскую реформу в Украине

Экс-министр здравоохранения Максим Степанов, вступая в должность главы Минздрава, предлагал президенту Владимиру Зеленскому отсрочить медицинскую реформу, но получил отказ.

Об этом Степанов рассказал в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24". По его словам, свой отказ президент объяснил позицией западных партнеров.

"Любые большие реформы требуют времени. Их невозможно сделать за один месяц или за полгода. Например, если мы говорим о реформировании системы здравоохранения, реформировании медицины, к которой я был причастен, когда я приходил, только занимал эту должность, срок реформирования - минимум 3-4 года, когда мы начнем ощущать какой-либо результат. А это время, 3-4 года, ты должен привыкать к тому, что будут падать твои рейтинги в социологических исследованиях. Ты должен привыкать к тому, что у тебя не будет дополнительных средств, например, на "Большую стройку", на дороги, и от этого не будет расти рейтинг... Я был готов охотно положить свой рейтинг. Мне начинали говорить - такие аспекты твоей реформы, твоего плана, не будут воспринимать наши западные партнеры. Я говорю – извините пожалуйста. Мои дети, моя мама лечатся в этой стране, и я в том числе", - рассказал он.

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Как подчеркнул Степанов, Украина не может полностью копировать западный опыт реформ:

"Мы не можем просто скопировать реформу Великобритании, сказать – здесь мы будем делать так. У нас ни один человек, маленький пример, не готов стоять к онкологу по полгода, по восемь месяцев после направления. Это невозможно в нашей стране".

По словам экс-министра, при назначении на должность во время собеседования с президентом, первый вопрос, который он задал - по поводу реформ.

"Президент мне дословно сказал - к большому сожалению, мы не можем отменить эту реформу с 1 апреля, там неделя еще была... Я не понял тогда и не понимаю сейчас. Я могу уверенно сказать, что мы могли в то время во время ковида просто изменить эти алгоритмы, отсрочить, для того, чтобы дальше посмотреть, как ее проводить. Чтобы не было никаких увольнений, не было никакого закрытия ФАПов, амбулаторий и остального. Но есть западные партнеры, которые против. Это те западные партнеры, к которым я практически на коленях стоял, чтобы они дали нам вакцины", - подчеркнул он.

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Ранее врач-кардиохирург Борис Тодуров в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что децентрализация медицинской отрасли в Украине привела к катастрофическим последствиям.

"У Финляндии был опыт децентрализации медицины. Это была катастрофа. Уже через два года они открутили все обратно, потому что местные власти занимаются своими местечковыми проблемами, они не видят глобально потребности всей страны, у них, как правило, нет бюджетов, чтобы выстраивать стратегию медицины на 5-10 лет. У нас децентрализация, к сожалению, привела к таким же катастрофическим последствиям", - сказал Тодуров.

Врач-иммунолог Андрей Волянский в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о минусах программы медицинских гарантий. По его мнению, спектр гарантированных государством услуг недостаточен, а получить эти услуги довольно трудно.

"Сегодняшняя система - это обращение к первичному звену, что уже крайне сложно на фоне пандемии и вне пандемии. Взять сегодня направление на бесплатные анализы или консультацию - это очень сложно. Если вы его получили, то "вторичка" сегодня тоже работает неэффективно. Это очереди, запись на несколько месяцев вперед к узкопрофильному специалисту в поликлинике", - отметил Волянский.

В свою очередь доктор медицинских наук Ольга Голубовская назвала нынешнюю ситуацию в украинской медицине "угрозой нацбезопасности".