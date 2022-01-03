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"Были очень положительные ожидания": Климкин о начале президентства Зеленского "Сейчас наши партнеры спрашивают, есть ли у нас вообще какой-то план?"

Украинская власть осталась без настоящего плана развития страны, поэтому западные партнеры постепенно дистанцируются от Украины. Об этом сказал в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

Он отметил, что в начале каденции Владимира Зеленского в должности президента Украины от него ожидали очень много положительных изменений.

"На самом деле, в начале каденции Владимира Зеленского на него возлагались очень положительные ожидания, надежды на то, что Украина начнет меняться от предыдущей реальности. Проблема лишь в том, что люди выбирают политиков для того, чтобы они взяли на себя лидерство, показали, что они хотят сделать. Сейчас наши партнеры спрашивают, есть ли у нас вообще какой-то план? С Донбассом не сработало, стрелять не перестали. Ну если был у вас план А то покажите теперь план Б. Но плана нет. – говорит он.

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По словам Климкина, сейчас лидеры европейских стран, которые раньше поддерживали Украину на пути изменений и реформ, теперь сомневаются в том, что власть хочет изменить страну.

"Когда мы видим активность Путина у наших границ – а в чем план? Что сделано? Люди хотят слышать простые и понятные вещи чтобы убедиться, что для них, родных и близких будет безопасность, справедливость. Наши партнеры, без которых мы в войне с Россией не можем говорят простые вещи, что они надеялись, что у нас есть план, а у нас нет даже желания меняться.И это восприятие влияет на наше доверие.А потом уже не нужно жаловаться, что Байден договаривается с Путиным через нашу голову, что с нами не разговаривают".

По мнению Климкина, если изменения не произойдут в ближайшее время, то европейские партнеры могут окончательно отказаться от поддержки Украины.

"Если у нас нет плана, нас всегда будут воспринимать как страну, которая куда-то дрейфует и пытается припетлять. А с такими никто не разговаривает. Вот в чем есть проблема. И это проблема не нашего восприятия и политических дискуссий, а проблема нашего восприятия теми кто нам помогает".

Ранее известный телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" предположил, что Владимир Зеленский не будет баллотироваться на второй президентский срок.

"Он сейчас на экваторе, два с половиной года позади. Но у него не получается. Я могу себя уговаривать дальше, что у него получается, что еще все впереди. Но нет, уже нет. Поэтому я вам скажу одну вещь - победить Зеленского может только Зеленский под другой фамилией. И я думаю, что когда подойдет время, общество нам подбросит человека, который будет вторым Зеленским.