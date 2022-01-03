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"Каждому по вибратору": Спивак высмеял "слуг народа" Политолог прокомментировал резонансное высказывание Александра Корниенко

Политолог и телеведущий Дмитрий Спивак в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" высмеял украинскую власть и предложил "слуге народа" Александру Корниенко новый лозунг для политсилы.

Сначала Спивак напомнил об истории с большой партией контрабандных вибраторов, которую конфисковали украинские таможенники в 2021 году. Также он прокомментировал слова Корниенко о том, что депутаты местных советов от "Слуги народа" - "все секси".

"Министр юстиции за государственные деньги собирает комиссию, и они решают, как поступить с 500 конфискованными вибраторами - что с ними делать, куда раздать? После министра юстиции выходит "главный по тарелочке" Корниенко и говорит - "мы партия секси, мы всех возбуждаем". Я понимаю, что ребята весь 2021 год прожили в мире собственных поллюций каких-то, и у них какие-то политические фантазии. Поэтому я обратился с официальным обращением к Корниенко и предложил, что поскольку вы все время в поиске правящей идеологии для "слуг народа"... Они все время ищут - секси, либертарианство, правые, левые, никак не могут понять, то ли им крестик снять, то ли трусы надеть. Я им предложил лозунг. Идеологию не могу, но лозунг предлагаю - "Каждому члену партии по вибратору, и будет всем счастье!", - отметил Спивак.

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Ранее политолог Дмитрий Спивак в эфире телеканала "Украина 24" выразил возмущение тем, что из "Слуги народа" не выгоняют депутатов, ставших фигурантами громких скандалов.

"А кого же им исключать?.. Неужели Тищенко за все, что он натворил? Неужели господина Трухина, который под алкогольным опьянением совершает ДТП? Или, может, господина Камельчука, который рассказывал, что COVID-19 не существует, и он против вакцинации? Неужели Богуцкую исключать, которая всегда в революционном запале? А может, Третьякову, которая рассказывала про "детей низкого качества", радовалась смерти своего коллеги? А может, Юрченко надо выгонять, который еще недавно был задержан в магазине за кражу четырех бутылок пива? А может, Клочко надо было выгонять, у которого мама с сестрой за два года скупают на Полтавщине на 15 миллионов недвижимости? А он еще и нагло врет, говорит "я не в курсе, это мама", идиотов из всех делает. Потом передумал - "это не мама, это сестра, у нее все хорошо". А потом поднимаем документы - у сестры зарплата всю жизнь 8-10 тыс. грн, непонятно, откуда она взяла. И так далее - "корабельные сосны", аферисты, лжецы и коррупционеры", - перечислил он.