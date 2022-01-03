19:14, Сегодня

Ядерный статус позволяет Путину говорить с Западом с позиции силы – Фейгин Кремль начинает снижать накал в своих заявлениях после разговора Байдена с Путиным и Зеленским, считает правозащитник

В Москве снизилась агрессивность риторики, согласно которой Кремль пытался навязывать Западу свои условия. Об этом заявил в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" российский правозащитник Марк Фейгин.

Он сообщил, что Москва не спешит делать какие-либо заявления после разговора президентов США и Украины.

"Пока комментарии осторожные, потому что это произошло ночью. Одной из возможных реакций можно считать появление вот этого заявления 5 стран якобы по инициативе Москвы. Оно опубликовано на сайте президента России. Члены постоянного Совета безопасности ООН, в числе которых США, Россия, Китай, Великобритания и Франция, приняли заявление о недопустимости ядерной войны и вообще использование ядерного оружия в военных целях", — сказал Фейгин.

Читайте также: Москва ведет опасную игру, Украине грозит разрушение — Пионтковский

Правозащитник отметил, что до этого Москва пыталась разговаривать с Западом с позиции ядерной державы.

"Это несколько странно, потому что риторика до этого звучала предельно напряженная со стороны именно Москвы. И 23 декабря, когда Путин выступал на своей пресс-конференции, просматривалось, что давление, ультиматум, который поставила Москва, оно же опирается именно на ядерный статус России. Просто об этом старались как-то не говорить. Но по существу ведь именно этот сверхдержавный статус, обеспеченный ядерным оружием, давал возможность говорить с позиции силы", — сказал он.

Фейгин считает, что после разговора президента США Джозефа Байдена с президентом РФ Владимиром Путины и президентом Украины Владимиром Зеленским можно заметить, что накал в заявлениях Кремля снизился.

"Сейчас, видимо, после нескольких разговоров с Байденом и переговоров Байдена и Зеленского, возможно, риторика снизится. Настораживающим (фактором – ред.) является упоминания Минских соглашений. И мы до конца так и не понимаем (сути этих упоминаний – ред.). Да, Вашингтон поддерживает Минские соглашения, но в принципе от них не отказывалась и Украина. Но на каких условиях, и в какой интерпретации?" — отметил правозащитник.

Он обратил внимание на то, что Россия хочет выполнения Минских соглашений Киевом в одностороннем порядке.

"Москва ведь по существу требует односторонних решений от Киева. Возможно, так сказать, Байден и Путин обговаривали именно это. И точно также это обговаривал с Зеленским Байден. Другое дело, что есть понимание, что никаких уступок по части одностороннего исполнения обязательств по Минским соглашениям Киевом не будет, и возможно, Зеленский хоть и аккуратно, но об этом сказал. То есть пока не будет прекращен огонь, не будет отведено тяжелое вооружение, пока Москва не имплементирует положение, те 6 пунктов о представителях ОБСЕ, которые должны контролировать процесс обмена пленными, то сложно договариваться об исполнении остальных Минских соглашений Киевом по части автономии Донбасса и всего остального. Мне кажется, здесь перспектива весьма слабая, честно говоря", — сказал Фейгин.

Отметим, что на сайте Белого дома была опубликована информация о том, что 2 января президент Джозеф Байден провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В релизе отмечается, что Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры будут "решительно реагировать", если Россия продолжит вторжение в Украину.

Также отмечается, что Байден подчеркнул приверженность США, их союзников и партнеров принципу "ничего об Украине без Украины". Кроме того, он подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Байден выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата.

Кроме того, известно, что сайт Кремля опубликовал заявление, в котором сообщил, что Россия, КНР, США, Франция и Великобритания "считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков".

Напомним, американский дипломат Джон Хербст считает, что Путин хочет, чтобы Минские переговоры шли по его сценарию. Эскалация российского военного потенциала около границ с Украиной означает, что Москва использует эту ситуацию для давления на Запад.

"Путин хочет сейчас получить уступки от Зеленского по поводу Минских переговоров. Он старается получить это через запугивание. То, что сейчас примерно 100 тысяч российских войск (находится - ред.) на границе или около границы с Украиной - это его инструмент, чтобы "нажимать" и на Запад, и на Украину", — сказал дипломат.