08:15, Сегодня

"Для Украины это не успех": политолог объяснил, о чем говорили Зеленский и Байден Эксперт прогнозирует, что последствия разговора двух президентов будут заметны уже в ближайший месяц

Телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена не следует расценивать как успех украинской дипломатии, поскольку речь шла о принуждении Украины к выполнению политической части Минских договоренностей.

Такое мнение в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" высказал политолог Виталий Бала.

"С моей точки зрения, речь идет об очень очевидных вещах. Это принуждение Украины к выполнению политических пунктов Минских договоренностей - без всей мишуры, красивых заявлений, которые можно прочесть в официальных сообщениях... Действительно, то, что Байден сначала поговорил с Путиным 40 минут, и стало следствием того, что он потом говорил Зеленскому, что нужно делать, после того, как он поговорил с Путиным. Может быть, Зеленский долго сопротивлялся и говорил, что я не хочу это делать, и потому 1,5 часа они говорили между собой", - отметил Бала.

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По словам эксперта, реальные последствия разговора президентов можно будет увидеть в ближайший месяц по конкретным действиям.

"Думаю, что в ближайший месяц будет известно. Потому что есть такая информация, что Путин дал время до начала открытия Олимпиады в Китае в феврале, что должен быть конкретный ответ на эти гарантии безопасности, на эти ультимативные договоры. Украина, к сожалению, здесь стала разменной монетой, или инструментом для решения этих гарантий со стороны России... Это для нас очень опасно, поэтому в ближайший месяц будем видеть, готовы ли мы выполнять так называемую формулу Штайнмайера. Будет много разных вещей, которые будут раскалывать и делить Украину на сторонников и противников этих решений", - подчеркнул он.

Как пояснил политолог, Россия шантажирует Запад и в первую очередь США угрозой широкомасштабного наступления на Украину.

"Когда сейчас мы читаем какие-то официальные заявления, такое впечатление, что то, что Байден нам позвонил - это какой-то супер большой дипломатический успех. Я думаю, что это не имеет никакого отношения к дипломатическому успеху, а как раз к принуждению к выполнению Украиной Минских договоренностей в тех пунктах, которые для нас очень угрожающие, и будут миной замедленного действия по расколу страны в ближайшем будущем", - считает Бала.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 2 января провел третий за последнее время телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом, длившийся более полутора часов.

Ключевая тема переговоров – ситуация на Востоке и границах Украины. Стороны обсудили шаги, которые делает Украина в рамках минского и нормандского форматов, и отметили важность дальнейших дипломатических усилий, сообщает пресс-служба президента Украины.

30 декабря президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Президенты обсудили ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры с Россией.

Переговоры между США и Россией, которая поставила требование не принимать Украину в НАТО, планируются 10 января.

Ожидается, что представители Москвы и НАТО встретятся 12 января, а Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую входят Соединенные Штаты, встретятся 13 января.

Политолог Олег Саакян в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Владимир Путин звонком Джо Байдену повышает ставки.

"Россия пытается все зажать в очень короткие временные рамки, поскольку держать войска на границе Украины, поддерживать миграционный и сразу несколько кризисов довольно сложно, ресурсноемко и репутационно рискованно с точки зрения стратегии. Они за каждый день платят сожжением части своего стратегического потенциала по влиянию на Западе", – рассказал эксперт.