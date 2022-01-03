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Страна не выдержит: Рабиновича напугали 16-летние депутаты Рабинович отметил, что в Украине будут защищены те олигархи, которые не ругают власть

В Украине надо бороться с бедностью, а не с богатыми бизнесменами. Об этом заявил в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" нардеп Вадим Рабинович.

Нардеп прокомментировал закон об олигархах, подчеркнул, что в Украине нет бизнес-структур, которые не работают с политиками.

"У нас на самом деле давно произошло сращивание политики и экономики. У нас нет независимых нейтральных каких-то бизнес-структур, которые не работают с политиками. Общеизвестно, что правящим, это было и раньше, депутатам доплачивают деньги в конвертах. А скажите, пожалуйста, вот они борются с олигархами,"зеленые", и это отлично, а кто доплачивает? Из какого кармана? Работяги собрались и сбросились заплатить "слугам зеленых"? Нет. А где вы берете? У другого олигарха какого-то. Тогда подождите, это вы с олигархами боритесь или боретесь с теми олигархами, которые вам мешают?" - сказал нардеп.

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Он сообщил, что нужна не борьба с олигархами, а введение повышенного налога. По его словам, такой принцип задействован в ряде европейских стран.

"Замечательная теория - забрать все и поделить, она, конечно, привлекательна. Она всем еще с 1917 года нравится. Но она не работает. Бизнес так не может работать. Поделил ты, первые два часа там. Тебе швейная машинка, а у него украду ковер. Дальше что? Кормить вас никто не будет, поить вас не будут, работать ничего не будет, потому что бизнес не работает. Надо стараться делать людей богаче... Бороться надо с бедностью! А у нас борются с богатыми. А богатых надо стимулировать и заставлять делиться. Чем? То, что я считаю абсолютно правильно, должны быть повышенные налоги на капитал, скажем, свыше какой-то суммы. И ничего страшного в этом нет. Это существует во Франции, например. Это существует в Скандинавских странах. Но тогда человек знает, что он хотя бы защищен тем, что он заработал. Да, я отдам, но я заработаю. Это правильно", — сказал политик.

Рабинович также сообщил, опасается ли он того, что его имя попадет в так называемый список олигархов.

"Я себя не боюсь увидеть. Я хочу еще раз про себя доложить. А то меня как-то в один ряд со всеми ставят. Я немножко отличаюсь от всех. Я человек, который никогда в жизни не был во власти. Никогда! Ни при каких режимах я не входил в эту власть. Я пришел первый раз в политику в 2014 году, потому что я увидел и понял, что они сделают с нашей Украиной. Я решил, что я хоть чуть-чуть помогу. Я ни разу, люди, я просто отчитываюсь перед вами, я никогда в жизни не работал ни в одной государственной структуре. Хотя знал всех президентов и пытался им объяснить, что богатая страна - лучше для всех: и для президента, и для людей. И этим пытаюсь объяснить, и разговариваю с ними. И объясняю, что по молодости вы все украдете, я дальше - что вы будете делать? Что вы будете делать со страной? Они не понимают этого, и понимать не хотят. А так красиво пели", — сказал он.

Рабинович также сообщил, кто окажется в так называемом списке олигархов.

"Кто будет в этом списке? Будет тот, кто не согласен отдать администрации президента все. Они выдали себе за последний месяц 18 новых лицензий. Они собираются каналы закрывать, которые плохо о них говорят. Новые открывать. Плохие олигархи будут закрывать свои каналы, хорошие - открывать. А нас как баранов поведут на новые сроки. Вы знаете, вот сейчас подала (законопроект - ред.) "Слуга народа", что теперь с 16 лет можно будет выбирать президента и становиться мэром города. И это не просто так, понимаете? Это в разнос они пускают уже государство. Я очень люблю молодежь, но шестнадцатилетний мэр города... Боюсь, что эта страна не выдержит этого эксперимента. А им пофиг, выдержит она или не выдержит", — сказал он.

Что касается открытия и закрытия телеканалов, которые находятся в собственности у олигархов, стоит отметить, что бывший нардеп и медиаэксперт Ольга Червакова обратила внимание на создание в Украине Государственного информационного концерна телевидения и радиовещания. По ее мнению, это может способствовать появлению цензуры в СМИ.

"Наиболее тревожным симптомом является появление законопроекта, который прямо предлагает, чтобы каждый телеканал, даже коммерческие вещатели, покупали ту продукцию, которую производит этот телевизионный холдинг президента. Там прямо так не написано, но смысл такой", — сказала эксперт.