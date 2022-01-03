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Ляшко считает, что в 2022 году в Украине поменяется как парламент, так и правительство Экс-нардеп напомнил, что перед народом отвечать предстоит президенту Зеленскому, а не его окружению

2022 год может стать годом выборов в Украине. Об этом сообщил в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" экс-нардеп Олег Ляшко.

Политик считает, что 2022 год должен ознаменоваться тем, что пройдут не только парламентские выборы, но и изберут новое правительство Украины.

"Когда проводят акции за отставку какого-то там чиновника, я считаю, что это слишком мелко. Нужно парламентские выборы новые проводить. 2022 год должен стать годом новых парламентских выборов, нового курса, новой власти, нового правительства, настоящих реформ, а не имитации реформ. Что говорить об этом правительстве, если у них даже программы действия нет?" — отметил экс-нардеп.

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Ляшко обратил внимание на то, что в 2019 году народ Украины голосовал на президентских выборах за Владимира Зеленского, а не за его окружение.

"Украинцы на выборах не выбирали окружение Зеленского. Украинцы на выборах избирали Зеленского президентом. И отвечать перед украинцами должен Зеленский, а не его окружение... Я считаю, что 2022 год может быть годом не только парламентских выборов, но и президентских выборов. Потому что с такой политикой, с которой (власть - ред.) идет, выход один - либо майдан, либо досрочные выборы", — сказал Ляшко.

Однако он подчеркнул, что в Украине сегодня нельзя проводить революции, потому что этим может воспользоваться страна-агрессор.

"Я против майданов сейчас. Потому что в этой ситуации, в которой сейчас страна, майдан очень опасен для будущего страны, для целостности страны. ...И чтобы этими майданами не пользовались в России. Сейчас новогоднее настроение, новогодние праздники, и дай Бог, чтобы, как говорится, вот это ощущение праздника продолжалось. Но за праздниками идут будни. И важно, чтобы мы этот год, 2022, прошли нормально, прошли спокойно, чтобы страна была, чтобы страна лучше стала, сильнее стала. Если надо - власть поменять. Власть, она же никому не принадлежит, кроме народа. Власть принадлежит людям. Люди дали власть - люди забрали власть. И если власть не отвечает интересам людей, люди имеют право (власть - ред.) забрать. Избрать другую власть. Если мы хотим, чтобы было лучше жить, то если не могут одни - люди имеют право выбрать других, которые, возможно, воплотят их мечты и желания", — сказал бывший парламентарий.

Напомним, экс-советник главы МВД Владимир Мартыненко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина приближается к досрочным парламентским выборам.

"Мы можем это видеть по голосованию. О 226 голосах в Верховной Раде речь не идет уже очень давно. Когда мы видим сегодня голосование, например, относительно промежуточных результатов ВСК имени Безуглой - это сегодня где-то в пределах 219 голосов в "Слуге народа". То есть мы говорим, что де-юре фракция есть, а де-факто – фракции не существует уже давно. Соответственно, монобольшинства не существует уже тоже давно", - сказал он.

Внефракционный депутат Артем Дмитрук заявил, что в ближайшие несколько месяцев из фракции "Слуга народа" будут уходить депутаты.

"В ближайшее время, несколько месяцев, мы будем видеть плановые уходы депутатов из "Слуги народа", необязательно в группу Разумкова, а в другие группы и партии. Но они будут. Сегодня был еще один выход. Думаю, что на этой неделе еще может быть один выход из партии "Слуга народа", - сказал Дмитрук.