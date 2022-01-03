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Рабинович: война с Россией - это попытка власти прикрыть неумение управлять страной Нардеп сообщил, почему не верит, что Россия планирует новое нападение на Украину

Власть пытается народ Украины устрашать войной, чтобы им легче было управлять. Об этом сообщил в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" народный депутат Вадим Рабинович.

"Вначале США объявили о том, что российские войска в огромном количестве движутся к Украине. Сейчас начнется война. Абсолютно обалдевшая наша власть в течение двух недель говорит, что ничего нет. Выступает секретарь СНБО, министр, все. Ничего там нет... И не могут понять, что там задумали за океаном", — сказал нардеп.

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Он сообщил, что о возможном нападении россиян стало известно украинскому министру обороны только в США.

"После этого новый министр обороны Украины едет в Америку. И через два часа прозревает. Оказывается, нет разведки, нет ничего. Все это бездарно жует деньги, потому что они не знали, не видели, что там 200 тысяч войск, и танки, и орудия. И прозрел, причем прозрел он не здесь, около границы, а там, в Вашингтоне. Поэтому это прозрение недорого стоит. После этого мы увидели визит Байдена. После этого мы видели, как прекрасно американский президент спас Украину от нападения, которого я не видел, не слышал и никто не знает. Выиграли все. Теперь вернемся к нам. Люди добрые, любое действие любой власти должно быть направлено на пользу собственным гражданам, а не на какую-то пользу России, Америке или Китаю", — отметил нардеп.

Рабинович уверен, что России не до войны с Украиной. Внимание агрессора приковано к газотранспортной системе "Северный поток-2".

"Что они с нами делают? За две недели переворачивают мозги, хотя любому здоровому человеку понятно, что у русских свои интересы - им надо запустить "Северный поток-2". Им война не просто не нужна, а вообще даже в голове такого не было. Но нам же вбили это в голову. Зачем? Испуганными легче управлять. Теперь можно сказать, что победил кто хочешь - там Байден, а здесь я не знаю, кого объявят победителем. Никто не думает уже о хлебе, о том, что подорожал борщевой набор знаменитый в 2,8 раза, что означает трехкратную инфляцию. Никто не говорит, как обещали не поднимать цены на тарифы. Все молчат. Зато войны не будет. Это вранье все. Войной прикрывают воровство. Войной прикрывают неумение управлять государством", — сказал нардеп.

Ранее политолог Олег Саакян рассказал, в каком случае Россия решится напасть на Украину.

"То, насколько Россия далеко готова зайти, зависит от того, насколько мы готовы обороняться и насколько мы сильны. В нашем случае очевидно, что Россия больше, у нее больше населения, больше военная мощь. Поэтому наша задача – стать не по зубам России, чтобы цена войны с Украиной, цена оккупации стала для России удручающей и невозможной", — сказал он.