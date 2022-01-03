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Гордон объяснил, почему думает, что Зеленский откажется от второго президентского срока Журналист сообщил, почему его не интересует президентское кресло, и кто может быть президентом после Зеленского

Когда время подойдет к новым президентским выборам, общество само "подбросит" человека, который станет "вторым Зеленским". Об этом заявил в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

Гордон: - Евгений Алексеевич, можно вам задать вопрос?

Киселев: - Да.

Гордон: - Как вы думаете, президенты - счастливые люди?

Киселев: - Вы знаете, сложный вопрос.

Гордон: - Но он простой.

Киселев: - Я думаю, что некоторые счастливые, некоторые по-своему несчастные, как правило, бесконечно одинокие.

Гордон: - Это бесконечное одиночество, без личной жизни, окруженное охраной, окруженное лизоблюдами, которые говорят не то, что на самом деле происходит, а то, что хотят слышать президенты. Это люди без настоящего и без будущего.

Киселев: - И все равно люди рвутся в президенты.

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Гордон: - Рвутся в президенты те, кому не хватает острых ощущений, кто хочет что-то доказать прежде всего себе. У меня острых ощущений хватает, я себе уже давно все доказал. У меня нет этой цели, мне это неинтересно. Этот результат, если вдруг представить себе, будет означать для меня потерю того, что я имею.

Киселев: - Послушайте, вообще, на мой взгляд, не дело интервьюера вступать в прямую полемику, что называется - сказал, намотал на ус, зрители услышали. Гордон не хочет стать президентом, но я все-таки попробую с вами немножечко поспорить. Смотрите, вы талантливый, способный, умный человек, который умеет выступать публично, задатки у вас, что называется - налицо.

Гордон (улыбаясь): - На лице.

Киселев: - Главное, что у вас есть представление о том, что делается неправильно. У вас есть представление о том, как нужно делать правильно, вы об этом не раз говорили публично, говорили убедительно. Вы патриот Украины. Почему бы вам не попробовать (стать президентом Украины - ред.)?

Гордон: - Я вам отвечу вопросом на вопрос. Почему я, самодостаточный, успешный, богатый и счастливый человек, должен бросить свою жизнь и биографию на растерзание? Вот, где награда в конце?

Киселев: - Значит, вы еще и эгоист.

Гордон: - А я вам скажу. Вот сейчас я отвечу хорошо на вопрос. Став президентом, я стану счастливей? Нет. Стану богаче? Нет, но это меня не интересует. Стану более независимым? Нет. Моя личная жизнь станет лучше? Нет. Все станет хуже. А зачем мне делать свою жизнь хуже, если мне 54 года и я хочу жить дальше? Дальше красиво хочу жить. Общаться с теми, с кем я хочу, а не с теми, с кем мне скажут, что надо общаться. С детьми заниматься как-то, я перед ними в долгу, потому что нет времени проводить с ними время.

Киселев: - Ради неньки Украины.

Гордон: - Вы знаете, это очень абстрактная формулировка. Ради "неньки Украины" я занимаюсь тем, чем занимаюсь, и делаю это неплохо. А становиться еще одним неудачником и ухудшать свой некролог в будущем - зачем?

Киселев: - А почему вы считаете, что непременно станете неудачником?

Гордон: - Я смотрю на наших президентов. Янукович - неудачник. Порошенко - неудачник. Зеленский - неудачник. Пополнять ряды неудачников?

Киселев: - А может быть, сломать эту тенденцию? Амбициозная задача.

Гордон: - Верите - не привлекает.

Киселев: - Хорошо, тогда кто? Вот смотрите, есть список, возможно появится кто-то еще. Разумков, Аваков, Комаровский, Смешко, Гройсман. Кто еще?

Гордон: - Все, кого вы назвали - это очень достойные люди, к которым я очень хорошо отношусь.

Киселев: - Извините, я тут назвал для примера доктора Комаровского, он не пойдет.

Гордон: - Не пойдет никогда, он умный. Я к доктору Комаровскому обращался к первому еще в 2018 году, чтобы он шел в президенты. Я об этом когда-нибудь в мемуарах напишу, к кому я обращался, и какую работу я вел, чтобы не было Порошенко на посту президента. У вас программа "Реальная политика", я буду говорить реально. То, что Зеленский пойдёт на второй срок, - я в это не верю, и я объясню почему. Первое. Он сказал, что он идет на 5 лет в предвыборных обещаниях. "Пацан сказал - делай". Не надо даже мысли допускать о втором сроке.

Киселев: - Подождите, но он уже намекнул на то, что ему пяти лет не хватает.

Гордон: - Он намекнул, а я уже сказал о том, что он в своих предвыборных обещаниях сказал - я иду на 5 лет. Сказал? Выполняй.

Киселев: - А если не успевает человек реализовать все намеченные реформы?

Гордон: - Евгений Алексеевич! Сказал - выполняй. Пообещал - делай. Я не понимаю других вариантов. Второе. Он сейчас на экваторе, два с половиной года позади. Но у него не получается. Я могу себя уговаривать дальше, что у него получается, что еще все впереди. Но нет, уже нет. Поэтому я вам скажу одну вещь - победить Зеленского может только Зеленский под другой фамилией. И я думаю, что когда подойдет время, общество нам подбросит человека, который будет вторым Зеленским.

Ранее журналист Дмитрий Гордон рассказал, что Офис президента начал против него мощную кампанию по дискредитации. По его словам, ОП не понравилось, что он открыто критикует власть.

"Я не понимаю, почему надо врать, замалчивать, идти на сближение с Россией. Почему коррупция у нас жесточайшая. И задаю вопросы, которые зависают в воздухе. Но президент очень обиделся, я это точно знаю. Дал команду, чтобы Гордона всячески проверяла налоговая, спецслужбы искали компромат", - сказал он.