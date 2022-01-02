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Угроза со стороны России: озвучен вероятный сценарий вторжения "Они никогда не смогут оккупировать и захватить Украину"

Угроза прямого вторжения со стороны России в Украину абсолютно не исключена. Об этом сказал в эфире программы "Высокое напряжение" на телеканале "Украина 24" экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Да, я не верю лично в широкомасштабное – они никогда не смогут оккупировать и захватить Украину. Но локальные удары, нанесенные их же провокациями, например, на юге – Херсонская область, или расширение линии столкновения на Донбассе – это вполне вероятный сценарий. Это значит то, что мы снова можем потерять часть территорий", – сказал он.

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"Путин не остановится. Порабощение Украины и украинцев в Российской империи - это генетический код. Даже если не будет Путина, эта угроза будет существовать. Мы должны это раз и навсегда четко осознать. Они никогда не смирятся с существованием украинского государства – пока они окончательно не сломают о нас зубы, пока мы реально не станем членами НАТО – а мы станем, я в это верю, – пока мы не интегрируемся в Европейский Союз", – заявил Шкиряк.

По его мнению, худшее в войне - это паника и истерика:

"Мы сегодня должны от президента услышать это, к нам должны выйти руководители соответствующих органов и напомнить о гражданской обороне, что мы должны делать в случае, не дай Бог... Я не запугиваю ни в коем случае. Я верю в нашу победу и знаю, что придет время и Российская империя будет уничтожена, она развалится. Вы понимаете, что хуже всего в войне? Это паника и истерика. Когда люди готовы, они не паникуют и не истерят. Почему Израиль так силен сегодня? Почему никто не боится окружения арабского мира и 70 лет находятся в состоянии войны? Потому что вы приезжайте в Израиль и посмотрите – они десятки лет выпускают социальные ролики: что делать, как прятаться в бомбоубежищах, куда идти".

Напомним, российский политолог Андрей Пионтковский заявил, что в разговоре президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина есть центральный момент.

"Путин пригрозил Байдену разорвать дипломатические отношения с США. Страшная, конечно, угроза, но в каком контексте это было сделано?

Впервые открыто на таком высшем дипломатическом уровне Путин признал, что планирует масштабную агрессию против Украины. Я думаю, что это самый главный итог этой беседы", - сказал он.

Ранее американский дипломат Джон Хербст отметил, что Путин хочет, чтобы Минские переговоры шли по его сценарию. Эскалация российского военного потенциала около границ с Украиной означает, что Москва использует эту ситуацию для давления на Запад.

"Путин хочет сейчас получить уступки от Зеленского по поводу Минских переговоров. Он старается получить это через запугивание. То, что сейчас примерно 100 тысяч российских войск (находится - ред.) на границе или около границы с Украиной - это его инструмент, чтобы "нажимать" и на Запад, и на Украину", — сказал дипломат.