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"Украинцев в Украине не будет": названы главные проблемы страны "На сегодня парламентаризм в Украине не работает"

О главных проблемах в Украине рассказала в программе "Высокое напряжение" на телеканале "Украина 24" доктор медицинских наук Ольга Богомолец.

По словам доктора, большинство событий были очень критичными и очень болезненными для нее лично.

"Я наблюдаю за системой здравоохранения. Говорили о новых аппаратах КТ, МРТ... Но когда у нас меньше людей, которые могут на них работать, когда у нас одни опытные врачи умирают, другие выезжают из страны, когда у нас численность населения падает с такой скоростью, что мы уже давно обогнали всю Европу и почти весь мир... Мы прогрессивно теряем главное, что есть у Украины, - человеческий потенциал. Это прекрасно - говорить о дорогах, технопарках, о том, что будет через 10-20 лет. Но если мы не изменим сегодня отношение к сохранению человеческого потенциала, то через 10, 20, 30 лет не будет кому защищать Украину, охранять границу, работать в технопарках и ездить по дорогам. Украинцев в Украине не будет. И если сегодня СНБО, президент, комитет национальной безопасности не обратят внимания на ключевую проблему, то все остальное будет создаваться для переселенцев из других стран, которые будут жить на нашей территории", - сказала она.

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"Я хочу, чтобы Украина сохранила свой потенциал. Для этого нужны решения, нужно введение обязательного медицинского страхования и ключевые решения, которые не требуют больших материальных инвестиций, а требуют правильного включения головы, а не шоу-бизнеса в политике", - заявила Богомолец.

Также она сказала, что парламентаризм в Украине не работает:

"Наблюдала за деградацией украинского парламента. Я считаю, парламентаризм и парламентско-президентская республика у нас сегодня не работают, они уничтожены. Решения принимаются в одном месте одной группой людей, а все население Украины, которое голосовало за депутатов, практически не имеет влияния на принятие стратегических решений".

По ее словам, без военно-медицинской доктрины ни одно государство не может быть сильным:

"Когда идет практически трансформация системы здравоохранения, мы не инвестируем в государственные учреждения, а даем финансирование на частные учреждения. Это выбивает фундамент из-под возможности защиты государства во время любого вторжения. Это может быть эпидемия, может быть военное вторжение. К нему нужно быть готовыми всегда. У нас есть прекрасный пример - страна Израиль. Она всегда ко всему готова. Эпидемия, пандемия, вторжение - она готова. Украине есть с кого брать пример. Для этого в политике должны быть профессионалы, а не те, кто умеет красиво говорить и кого вы видите в ток-шоу и юмористических программах".

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Напомним, экс-советник главы МВД Владимир Мартыненко заявил, что Украина приближается к досрочным парламентским выборам.

"Мы можем это видеть по голосованию. О 226 голосах в Верховной Раде речь не идет уже очень давно. Когда мы видим голосование, например, относительно промежуточных результатов ВСК имени Безуглой - это сегодня где-то в пределах 219 голосов в "Слуге народа". То есть мы говорим, что де-юре фракция есть, а де-факто – фракции не существует уже давно. Соответственно, монобольшинства не существует уже тоже давно", - сказал он.