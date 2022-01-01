22:00, Вчера

Зеленский может "вляпаться в историю" — Поплавский назвал причину "Политика должна "омолаживаться"

Украине нужны более радикальные изменения и реформы, заявил в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" доктор педагогических наук, профессор, народный артист Украины Михаил Поплавский, оценивая деятельность президента Украины Владимира Зеленского.

"Я не знаю, как и кому, но мне хорошо (о президентстве Владимира Зеленского – прим. ред.). Мне главное – как ректору университета, – что не мешают. Это очень важно. Второе – это коллега по цеху в шоу-бизнесе. Я не могу давать никаких... Но считаю, что в любом случае политика должна "омолаживаться" и дальше двигаться вперед. Нужны более радикальные изменения, реформы... Никто за нас не сделает, кроме нас, украинцев. Не нужно ждать помощи со всех сторон", - сказал он.

Читайте также: У Зеленского оторвались от реальности – нардеп заявила о попытках узурпации власти

"Не зависит, откуда человек пришел. Зависит, что человек оставит после себя – либо войдет в историю, либо вляпается в историю. Менеджмент есть менеджмент, маркетинг есть маркетинг. Должны включать мозг и шевелить "булками". Если сегодня нужно совершать прорыв, нужно опытных людей, советников набрать, опытных министров поставить, разобраться, кто и на каких фронтах работает", - рассказал Поплавский.

По его мнению, президенту Зеленскому сегодня нужно радикально менять команду:

"Молодость в этом случае – это преимущество... Мы же избрали? Избрали. Молодость? Молодость. Свои там были плюсы, минусы и т.д. Но Украина избрала президента – и надо уважать нашего президента. Все".

Напомним, экс-советник главы МВД Владимир Мартыненко заявил, что Украина приближается к досрочным парламентским выборам.

"Мы можем это видеть по голосованию. О 226 голосах в Верховной Раде речь не идет уже очень давно. Когда мы видим сегодня голосование, например, относительно промежуточных результатов ВСК имени Безуглой - это сегодня где-то в пределах 219 голосов в "Слуге народа". То есть мы говорим, что де-юре фракция есть, а де-факто – фракции не существует уже давно. Соответственно, монобольшинства не существует уже тоже давно", - сказал он.