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Поплавский ответил на вопрос, собирается ли он в президенты Также Поплавский рассказал, что самое сложное в работе президента

Ректор Киевского университета культуры и искусств, народный артист Михаил Поплавский не хочет баллотироваться в президенты Украины, поскольку это "сезонная работа".

Об этом Поплавский рассказал в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24". На вопрос, почему он, являясь народным депутатом трех созывов, не пошел в президенты, Поплавский заявил:

"Я вам что-то плохое сделал? Я хочу сказать, что любой чиновник, президент, премьер, народный депутат – это сезонная работа. А ректор – он и в Африке ректор".

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На вопрос, что самое сложное в работе президента, народный артист ответил:

"Сложнее всего - подобрать команду профессионалов, которая будет с ним бок о бок идти. Сегодня нужно подтянуть мощных людей в энергетике, в газовой сфере, в образовании, в культуре. Там тоже сознательные люди есть и министры и так далее".

В то же время Поплавский выразил мнение, что сегодня "Кабинет министров не управляет министерствами, а управление идет со стороны Офиса президента".

"А из Офиса президента оно не доходит до министров, и все министры думают – если меня не заметили, посижу лучше еще несколько месяцев. А нам нужно реформы делать, двигаться вперед. Нужны реформаторы", – добавил он.

Ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала Украина 24 предположил, кто может стать следующим кандидатом от власти на выборах главы государства.

"Я думаю, что при неблагоприятном для Владимира Зеленского развитии событий, когда он поймет, что не может выиграть вторые президентские выборы, от Офиса (президента - ред.) пойдет на выборы Андрей Ермак. Это будет логично", – сказал он.

Также журналист рассказал, что Владимир Зеленский собирался баллотироваться в президенты Украины еще в 2014 году и даже подал документы в Центризбирком.