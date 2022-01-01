20:13, Сегодня

"Путин уничтожит свою страну": нардеп сказал, что делать Украине "Я говорю о вещах, которые можно сделать"

Украине нужно получать статус основного союзника США вне НАТО. Об этом заявил в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" народный депутат Алексей Гончаренко.

"Войну начала Россия, поэтому действительно, к сожалению, прямого пути – чтобы могла Украина что-то сделать, чтобы войны не стало, – просто нет. Поэтому более сложные ответы. Для меня очевидно, что нужно получать статус основного союзника США вне НАТО. Если бы мы его имели, то бряцание оружием на границах... мог бы себе гаечным ключом Путин по голове бряцать. На союзника, который имеет соответствующий статус и это подтверждено, он бы никогда не напал, потому что для США это был бы уже вопрос их авторитета в мире - это что-то значит или просто ничто, какие-то бумажки", - сказал он.

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"Я говорю о вещах, которые можно сделать... Это то, что зависит от Украины. От нас зависит максимально продвигать тему миротворцев (на Донбассе - прим. ред.). Это не полностью от нас зависит - мы не можем это сделать сами, - но, к сожалению, я не вижу, чтобы мы "толкали" эту тему... Мы ее и не продвигаем... Если мы сможем демилитаризовать там, это будет серьезный шаг вперед. Ну и конечно - здесь нет абсолютно никаких сомнений - нужно становиться сильнее во всех сферах, которые есть, потому что обязательно это окно возможностей откроется - как когда-то распадался Советский Союз", - рассказал нардеп.

По его мнению, президент России Владимир Путин уничтожит свою страну:

"Эта путинская система – кстати, я не уверен, что с его смертью... точно упадет, потому что она "ущербная", не сможет работать бесконечно долго. Это точно. Он уничтожит свою страну (Владимир Путин – прим. ред.) так, как и страны окружающие, и уничтожает свой народ больше даже чем другие народы. В этом даже нет сомнений. Но нужно быть готовым к этому окну. Чтобы когда это окно откроется, быть уже с парашютом, со всем, что нужно, – и в это окно, и возвращать свои территории, и на этом ставить точку".

Напомним, российский политолог Андрей Пионтковский заявил, что в разговоре президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина есть центральный момент.

"Путин пригрозил Байдену разорвать дипломатические отношения с США. Страшная, конечно, угроза, но в каком контексте это было сделано?

Впервые открыто на таком высшем дипломатическом уровне Путин признал, что планирует масштабную агрессию против Украины. Я думаю, что это самый главный итог этой беседы", - сказал он.

Ранее американский дипломат Джон Хербст отметил, что Путин хочет, чтобы Минские переговоры шли по его сценарию. Эскалация российского военного потенциала около границ с Украиной означает, что Москва использует эту ситуацию для давления на Запад.

"Путин хочет сейчас получить уступки от Зеленского по поводу Минских переговоров. Он старается получить это через запугивание. То, что сейчас примерно 100 тысяч российских войск (находится - ред.) на границе или около границы с Украиной - это его инструмент, чтобы "нажимать" и на Запад, и на Украину", — сказал дипломат.