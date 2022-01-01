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У Зеленского оторвались от реальности – нардеп заявила о попытках узурпации власти Офис президента откровенно начал говорить, что он держит парламент на крючке, отметила Кира Рудик

Офис президента Владимира Зеленского теряет доверие украинцев из-за попыток узурпации власти.

Об этом заявила в эфире программы "Народ Против" на телеканале "Украина 24" лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудик.

По словам депутата, Офис президента усиливает давление на Верховную Раду:

"Ближе к концу года Офис президента уже достаточно открыто начал говорить о том, что он держит парламент на крючке. После смены главы Верховной Рады, которая была, по сути, началом парламентского кризиса, потому что она состоялась опять же способом, который был совершенно не по правилам, она произошла в ситуации, где фактически на всех депутатов оказывалось огромное давление, просто для того, чтобы власть завершила этот процесс узурпации всего в одних руках... Все, что они сейчас делают – это попытки узурпации, которые ни к чему не приведут".

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Как подчеркнула Рудик, украинцы, видя за год попытки узурпации и концентрации власти в одних руках, "потихоньку теряют доверие к власти".

"В чем это проявляется? В низком уровне вакцинации. Когда мы спрашиваем людей, почему они не вакцинируются – это не потому, что они не доверяют вакцине. Это потому, что они не доверяют власти. Это потому, что они не доверяют людям, которые ранее были в "95 квартале", что те говорят правду о том, что можно вакцинироваться", - заявила лидер "Голоса".

Также Рудик отметила, что представители власти "оторвались от происходящего в реальности", и "начали думать о себе чуть ли не как о каких-то полубогах, летающих вертолетами ГСЧС праздновать день рождения".

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Напомним, экс-советник главы МВД Владимир Мартыненко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина приближается к досрочным парламентским выборам.

"Мы можем это видеть по голосованию. О 226 голосах в Верховной Раде речь не идет уже очень давно. Когда мы видим сегодня голосование, например, относительно промежуточных результатов ВСК имени Безуглой - это сегодня где-то в пределах 219 голосов в "Слуге народа". То есть мы говорим, что де-юре фракция есть, а де-факто – фракции не существует уже давно. Соответственно, монобольшинства не существует уже тоже давно", - сказал он.

Внефракционный депутат Артем Дмитрук заявил, что в ближайшие несколько месяцев из фракции "Слуга народа" будут уходить депутаты.

"В ближайшее время, несколько месяцев, мы будем видеть плановые уходы депутатов из "Слуги народа", необязательно в группу Разумкова, а в другие группы и партии. Но они будут. Сегодня был еще один выход. Думаю, что на этой неделе еще может быть один выход из партии "Слуга народа", - сказал Дмитрук.