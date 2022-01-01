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"Вокруг сплошные враги" — известный журналист раскритиковал власть в Украине "Это, как мне кажется, уникальность 2021 года"

Очень много людей критикуют тот момент, когда украинцы даже не знают, какая фамилия у министров. Об этом сказал в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" журналист Мыкола Вересень.

"Я хотел бы поздравить всех украинцев с Новым годом и в очередной раз выразить удивление, как они существуют в таком мире отдельно от правительства, парламента, чиновников, президента. Очень много людей критикуют то положение вещей, когда украинцы даже не знают, какая фамилия у министров. А я поздравляю украинцев за то, что они не знают фамилию своих министров. Дай Бог им и не знать", - сказал он.

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"Очень постепенно, имея ошибки, преодолевая какие-то проблемы, украинцы как-то справятся. Справятся ли печерские холмы? Здесь я не убежден, не знаю", - рассказал журналист.

По его мнению, в конце прошлого года стало понятно, что современная власть в Украине создала фронты вокруг себя:

"И уже я не понимаю - в отличие от нормальных политиков, которые создают друзей, пытаются договориться, как-то дойти до какой-то общей платформы - и вижу, что на горе стоит какая-то команда, а вокруг нее все сплошные враги - от олигархов до журналистов, от бедных до богатых, от честных до предателей, от предателей до честных. Это, как мне кажется, уникальность 2021 года – и я почему-то думаю, что и 2022 года, потому что всегда и Кравчук, и Кучма, и дальше (другие президенты Украины – прим. ред.) были разные, но всегда пытались найти ту платформу, "С кем мне быть рядом, кого мне пригласить к себе, как мне вместе преодолеть какие-то невзгоды". Сейчас уникальная ситуация, когда есть монополия на власть, а вокруг этой власти, как говорит сама власть, сплошные враги. К сожалению, таких политиков мир не знает на протяжении столетий и они надолго не остаются".

Напомним, экс-советник главы МВД Владимир Мартыненко заявил, что Украина приближается к досрочным парламентским выборам.

"Мы можем это видеть по голосованию. О 226 голосах в Верховной Раде речь не идет уже очень давно. Когда мы видим сегодня голосование, например, относительно промежуточных результатов ВСК имени Безуглой - это сегодня где-то в пределах 219 голосов в "Слуге народа". То есть мы говорим, что де-юре фракция есть, а де-факто – фракции не существует уже давно. Соответственно, монобольшинства не существует уже тоже давно", - сказал он.