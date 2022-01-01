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У Путина есть компромат на Зеленского - Луценко Экс-генпрокурор считает, что Зеленского опасно отправлять на прямые переговоры с Кремлем

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным потому, что Путин и спецслужбы РФ имеют на Зеленском компромат.

Об этом в эфире программы "Народ Против" на телеканале "Украина 24" рассказал экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Комментируя возможность двусторонних переговоров Зеленского и Путина, экс-генпрокурор отметил:

"С чем он туда пойдет? Мне кажется, что такая поездка означает только одно - желание закрыть компромат на себя лично. Тот компромат, который имеет Путин и российские спецслужбы против него. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю. Но отпускать туда президента Украины в таком состоянии один на один опасно".

Луценко выразил опасение, что после таких переговоров Зеленский "приедет сюда и скажет – смотрите, 175 тысяч войска не перейдут границу, но нам нужно провести референдум и признать автономный статус террористических "республик", я привез вам мир, никто не погибнет".