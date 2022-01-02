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Зеленскому придется поделиться властью – прогноз на 2022 год Эксперт прогнозирует усиление политической дестабилизации в Украине

В Украине в 2022 году возможны досрочные парламентские выборы и отставка Кабмина, а президент Владимир Зеленский может поделиться властями с партнерами по новой коалиции.

Такой прогноз озвучил в эфире программы "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" футуролог Алексей Толкачев.

"Если говорить про следующий год, 2022-й, то здесь банальная аналитика и экстраполяция тех тенденций, которые сейчас происходят. О чем можем говорить? Что Зеленскому, к сожалению, несмотря на очень большое количество правильных дел, правильных политик, достаточное количество достижений, он не может донести эти достижения к людям. Люди не чувствуют побед в прошлом году, а это значит, что на фоне даже стабилизации ВВП, роста бюджета, роста расходов на медицину, многие оппоненты Зеленского смогут дальше раскачивать информационную волну, что "Украина движется не в том направлении, попрошайничество, катастрофа, хаос в Украине". И все это с высокой долей вероятности может привести к политической дестабилизации и досрочным парламентским выборам. Многие политические силы начали готовиться к плановым выборам. Но, несмотря на это, они будут готовы принять участие и в досрочных выборах, сложно исключить такой сценарий", - рассказал Толкачев.

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Эксперт не исключил, что "для того чтобы погасить негатив, вероятна будет отставка правительства".

"Это будет обусловлено несколькими факторами. Вероятно, "слугам народа", Зеленскому в парламенте придется привлечь другие парламентские группы для того, чтобы удерживать коалицию, которую сейчас будут подтачивать финансово-промышленные группы со всех сторон. Расширив коалицию, Зеленскому придется поделиться исполнительной властью" в правительстве", - сказал он.

Футуролог отметил, что переформатирование правительства и досрочные парламентские выборы являются факторами дестабилизации, которые могут негативно отразиться на экономике Украины - "приостановить экономическую стабилизацию или даже экономический рост".

"Дойдет ли до президентских выборов в следующем году? Я не уверен. Если войны большой с Россией не будет, я с вероятностью 50 на 50 надеюсь, что большой войны не будет, и у нас будет вполне нормальный мирный год стабильный в плане России и геополитической обстановки. Но то, что будет происходить сейчас в Украине, именно в плане политической дестабилизации, меня довольно сильно беспокоит", - подчеркнул Толкачев. Также эксперт спрогнозировал, что уголовное преследование пятого президента Украины Петра Порошенко "может повлечь за собой достаточно мощный политический и социальный взрыв в Украине".

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Напомним, экс-советник главы МВД Владимир Мартыненко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина приближается к досрочным парламентским выборам.

"Мы можем это видеть по голосованию. О 226 голосах в Верховной Раде речь не идет уже очень давно. Когда мы видим сегодня голосование, например, относительно промежуточных результатов ВСК имени Безуглой - это сегодня где-то в пределах 219 голосов в "Слуге народа". То есть мы говорим, что де-юре фракция есть, а де-факто – фракции не существует уже давно. Соответственно, монобольшинства не существует уже тоже давно", - сказал он.

Внефракционный депутат Артем Дмитрук заявил, что в ближайшие несколько месяцев из фракции "Слуга народа" будут уходить депутаты.

"В ближайшее время, несколько месяцев, мы будем видеть плановые уходы депутатов из "Слуги народа", необязательно в группу Разумкова, а в другие группы и партии. Но они будут. Сегодня был еще один выход. Думаю, что на этой неделе еще может быть один выход из партии "Слуга народа", - сказал Дмитрук.