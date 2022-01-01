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"Монобольшинства больше нет": Мураев объяснил, распустят ли Раду Экс-нардеп дал прогноз насчет коалиции

Партия "Слуга народа" больше не имеет монобольшинства в Верховной Раде, однако роспуска парламента ждать не стоит.

Об этом в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" рассказал экс-народный депутат Украины Евгений Мураев.

На вопрос, может ли в 2022 году появиться коалиция "Слуги народа" с депутатскими группами "Довіра" и "За майбутнє", экс-нардеп ответил:

"Мы понимаем с вами, что монобольшинства больше нет. Мы понимаем, что монокоалиции тоже нет, потому что группа Разумкова, хотя она формально и не вышла из "Слуги народа", ведет сейчас самостоятельную политику. Мы понимаем, что "Довіра" сформирована крупным аграрным бизнесом. Там ребята "за вечнозеленые билеты". Они подголосовывают президенту за преференции в определенных отраслях. Группа "За майбутнє" - это группа Коломойского, который является то ли заложником, то ли наоборот - хозяином Зеленского. Официально ли они объединятся или будут подголосовывать друг другу - для нас не изменится ничего".

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Оценивая перспективы роспуска Верховной Рады, Мураев отметил:

"Нет коалиции, у президента появляется возможность распустить парламент. Он что, распустит своих "слуг народа"? Так или иначе он имеет сейчас контролируемое большинство. Если они сейчас пойдут на выборы... рейтинг партии 18%. Уже не будет 50-60%. И так многие в этот парламент не попадут".

По его мнению, "от формата коалиции не будет зависеть ничего".

Напомним, экс-советник главы МВД Владимир Мартыненко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина приближается к досрочным парламентским выборам.

"Мы можем это видеть по голосованию. О 226 голосах в Верховной Раде речь не идет уже очень давно. Когда мы видим сегодня голосование, например, относительно промежуточных результатов ВСК имени Безуглой - это сегодня где-то в пределах 219 голосов в "Слуге народа". То есть мы говорим, что де-юре фракция есть, а де-факто – фракции не существует уже давно. Соответственно, монобольшинства не существует уже тоже давно", - сказал он.

В конце ноября фракцию "Слуга народа" покинул Роман Соха. О своем решении он сообщил с трибуны Верховной Рады. По его словам, он не хочет иметь отношения к "людям, которые не соответствуют тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы".

Внефракционный депутат Артем Дмитрук заявил, что в ближайшие несколько месяцев из фракции "Слуга народа" будут уходить депутаты.

"В ближайшее время, несколько месяцев, мы будем видеть плановые уходы депутатов из "Слуги народа", необязательно в группу Разумкова, а в другие группы и партии. Но они будут. Сегодня был еще один выход. Думаю, что на этой неделе еще может быть один выход из партии "Слуга народа", - сказал Дмитрук.