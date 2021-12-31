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Придется за все отвечать — Мураев пригрозил власти за санкции СНБО Евгений Мураев высказался о санкциях против украинских граждан

Санкции против ряда украинских граждан от Совета национальной безопасности и обороны были применены незаконно, заявил в программе "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" экс-нардеп Евгений Мураев.

"Санкции СНБО — это попытка неправовым и неприемлемым способом для демократического правового государства взять под контроль, не дожидаясь решения суда, не давая возможности конкурировать в системе правосудия всем фигурантам, которых власть считает либо своими оппонентами, либо политическими конкурентами. Мы видели, как неправовым способом были закрыты три телеканала, как были введены санкции против группы украинских граждан, что прямо запрещено законом, и что по сути это ни к чему не привело. Можно говорить, что это был передел контрабандного рынка. Эти санкции были неэффективными, и теневая таможня как существовала, так и продолжает существовать, просто оперируют этими коррупционными потоками совершенно другие люди. Мы понимаем, что этот механизм должен был быть задействован для построения тоталитарного режима. Он изначально испугал все общество, потому что принимались совершенно незаконные решения, и самое удивительное, что международная общественность никак не отреагировала. Хотя есть заключения комиссара ООН и других международных организаций, что подобное недопустимо. К сожалению, когда Запад действительно хочет на кого-то повлиять, он применяет институт санкций. Но наша власть осталась безнаказанной, а значит, действовала в интересах глобальных игроков геополитики", — сказал он.

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Мураев рассказал, чем это может закончиться для власти.

"Я думаю, каждый сотрудник Офиса президента понимает, что за введение подобных санкций и применение этого механизма рано или поздно придется отвечать. Украина не терпит монархов, и как показывает практика, у нас только один президент находился у власти два срока. Украинцы быстро разочаровываются и разбираются в политиках. Скорее всего, нынешний несостоявшийся карикатурный режим скоро тоже закончится. И за все незаконные действия власти придется отвечать. Я думаю, они будут избирательны, осторожны, и они еще раз воспользуются этим механизмом только в отдельном случае, когда будут загнаны в угол", — сказал он.

Напомним, в 2021 году СНБО вводило санкции против целых списков украинских граждан. Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков рассказывал, что члены СНБО даже не успевали ознакомиться с материалами и списками людей и юридических лиц, на которых накладывались санкции.

"Когда СНБО превратилось - абсолютно на хайпе — в ситуацию штампования санкций — это было недопустимо. Это тоже одна из причин была. Я не хотел в этом участвовать, потому что на каждое СНБО я приходил... и ждал. И мне за 5 минут до этого давали папочку, я ее открывал и внимательно читал, потом поднимал голову и говорил: "Слушайте, а вот эта фирма сюда внесена на основании чего?". Они говорят: "Ну как, посмотрите, там есть оперативная справка". Я говорю, что у меня такими справками полный стол завален. Половина их — неправда, а половину нужно дорабатывать. Это гигантская проблема", — рассказал он.