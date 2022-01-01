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Разговор Путина и Байдена: названы три важных вывода США впервые очертили линию компромисса по Украине, отметил Олег Постернак

Из телефонного разговора президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина можно сделать три важных вывода.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политтехнолог Олег Постернак. По его словам, геополитическую игру, которую ведут сейчас США и РФ, можно охарактеризовать термином "гибридная дипломатия".

"Из того, что я увидел вчера в пресс-релизах после переговоров, обратил внимание на один важный элемент. До этого США в своих официальных речах говорили о возможности и вероятности вторжения РФ в Украину. Вчера я впервые увидел "продолжение вторжения". Американцы, во-первых, признали, что Россия в 2014 году вторглась, потому что они сознательно или бессознательно, скорее всего, бессознательно, подчеркивали о новом вторжении, забывая то, что произошло в 2014 году с Крымом и восточным Донбассом. Второй очень важный момент – США впервые очертили линию компромисса. То есть мы готовы не поставлять и не размещать в Украине ударные комплексы. Это фактически предложение к диалогу, которое, возможно, будет актуально и на женевской встрече Шермана и Рябкова, ответственных лиц от аппарата Госдепа и МИД России. Третий момент, принципиально важный – Путин спешит, время играет не в его пользу. Поскольку американцы – мастера дипломатической игры, и они могут заболтать эту проблему, Путину важно постоянно держать международные отношения именно в оптике своей проблематики – гарантий безопасности, которые он хочет", – рассказал Постернак.

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Политолог также отметил, что Европейский Союз "довольно нервно отреагировал на эти переговоры".

"Раньше мы говорили, что без Украины решают, а теперь и без Европы решают эти вопросы", – сказал он.

Напомним, президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным 30 декабря. Президенты обсудили ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры с Россией.

Переговоры между США и Россией, которая поставила требование не принимать Украину в НАТО, планируются 10 января.

Ожидается, что представители Москвы и НАТО встретятся 12 января, а Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую входят Соединенные Штаты, встретятся 13 января.

Политолог Олег Саакян в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Владимир Путин звонком Джо Байдену повышает ставки.

"Россия пытается все зажать в очень короткие временные рамки, поскольку держать войска на границе Украины, поддерживать миграционный и сразу несколько кризисов довольно сложно, ресурсноемко и репутационно рискованно с точки зрения стратегии. Они за каждый день платят сожжением части своего стратегического потенциала по влиянию на Западе", – рассказал эксперт.