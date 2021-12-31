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Путин повышает ставки – политолог о звонке Байдену Запад все больше осознает угрозу РФ

Президент России Владимир Путин выступил инициатором звонка президенту США Джо Байдену, поскольку Кремль повышает ставки в противостоянии с Западом.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политолог Олег Саакян.

"Мне кажется, в этом звонке есть несколько важных вещей. Первое – инициатива звонка была от России. То есть, Путин именно выступил инициатором, и понятно, что России это нужно сейчас. Зачем нужны эти переговоры? Для того, чтобы интенсифицировать процесс. Россия пытается все зажать в очень короткие временные рамки, поскольку держать войска на границе Украины, поддерживать миграционный и сразу несколько кризисов довольно сложно, ресурсноемко и репутационно рискованно с точки зрения стратегии. Они за каждый день платят сожжением части своего стратегического потенциала по влиянию на Западе", – рассказал эксперт.

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Саакян отметил, что Запад все больше осознает российскую угрозу.

"Европейский Союз позволяет себе ту риторику, которую он не мог позволить себе еще месяц назад. В европейских столицах уже начали воспринимать Россию серьезно как угрозу даже те, кто до этого еще колебались. Идет само апеллирование к диалогу между двумя полюсами, Россия в этом случае скорее имитирует себя полюсом мировой политики. Потому что экономически сравним ВВП России с Италией и поймем, что Италия является экономически большим геополитическим игроком, чем Россия. Ни демографически, ни инновационно, ни по одному из направлений, кроме военного", - сказал он.

Именно поэтому, по словам политолога, в Кремле "поднимают ставки и пытаются сделать реконструкцию".

"В России сегодня правят во многом реконструкторы, любящие реконструкции прошлого века, реконструкцию Карибского кризиса. Таким образом, будто два президента встретились, и они сейчас спасут мир", – пояснил Саакян.

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Напомним, президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным 30 декабря. Президенты обсудили ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры с Россией.

Переговоры между США и Россией, которая поставила требование не принимать Украину в НАТО, планируются 10 января.

Ожидается, что представители Москвы и НАТО встретятся 12 января, а Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую входят Соединенные Штаты, встретятся 13 января.