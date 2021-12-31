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Нардеп о заседании СНБО: впечатление, что у них там был корпоратив Алексей Гончаренко также ответил на вопрос, возможно ли внеочередное заседание Рады

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" сравнил заседание Совета национальной безопасности и обороны с корпоративом.

"Мы видели вчерашнее заседание СНБО. После него Данилов так выглядел и так говорил, такое впечатление, что у них там был корпоратив, чем заседание СНБО. О чем они говорили и к чему готовятся – мне сказать тяжело", – сказал он.

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На вопрос, может ли Верховная Рада срочно собраться во время новогодних каникул в случае необходимости, депутат ответил:

"Мы абсолютно не общались на тему какого числа срочно собираться, но если будет необходимость, я не могу говорить за других, а за себя – пожалуйста, я готов быстро прибыть и работать. Надеюсь, что все это не придется делать. Надеюсь, что новогодние и рождественские праздники пройдут нормально.

Также Гончаренко ожидает в январе репрессий против оппозиции.

"Что касается внутриполитической ситуации, мы видим политические репрессии со стороны действующей власти. Поэтому я думаю, что может быть вполне горячо уже в январе, если все это продолжится. Поэтому я думаю, что сезон будет жарким. Все начнется после рождественских и новогодних праздников", – сказал он.

Отметим, что 30 января Совет национальной безопасности и обороны провел заседание под председательством президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба СНБО. Отмечается, что на заседании был рассмотрен вопрос о введении санкций к некоторым физическим и юридическим лицам.

Речь шла о гражданах, которые участвовали в строительстве Крымского моста, а также лицах, занимающихся незаконным судопроизводством во временно оккупированном украинском Крыму.

"Санкции введены в отношении 6 физических лиц и 24 юридических лиц, причастных к незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, организации пассажирского железнодорожного сообщения временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь с территорией РФ и нанесения ущерба национальному культурному наследию на территории Севастополя", — говорится в сообщении.

На брифинге по результатам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на данный момент не видит угрозы вторжения России в Украину.

Данилов сообщил, что, по данным украинских специалистов, несмотря на демонстративное скопление российских войск у украинских границ в последние месяцы, "большое вторжение Российская Федерация не может делать даже физически".

"Есть небольшое увеличение, но оно не является для нас слишком критическим. Отдыхайте спокойно, празднуйте", - заявил Данилов, которого цитирует BBC.