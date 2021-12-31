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Путин допустил тактическую ошибку: эксперт насчет военной эскалации России Запад успел выработать коллективную позицию, наблюдая за агрессией России в течение 2021 года, считает эксперт по безопасности

США и НАТО успели отработать за год позицию в реакции на агрессию России. Об этом сообщил в программе "Красные линии Вашингтон//Москва" на телеканале "Украина 24" эксперт по безопасности, генерал-майор СБУ Игорь Гуськов.

"Никакими цифрами нельзя измерить тот вклад, который сегодня США, наши союзники делают ради того, чтобы обеспечить независимость Украины и предотвратить (российскую – ред.) агрессию… Сегодня открыто позиционируется президентом США, позиционируется руководителями стран-партнеров то, что Путину очень четко дают понять о том, что агрессия России против Украины будет иметь самые негативные последствия. Это самое ключевое в этом вопросе", — сказал эксперт.

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Он отметил, что сегодня помощь Запада Украине имеется большое значение. По его словам, особенно сегодня важна для Украины политическая поддержка Европы и США.

"Помощь важна материальная, важна помощь логистическая, важна помощь в обучении персонала, офицеров и генералитета, но политическая поддержка на сегодня - это то, что нам не хватает, это то, что действительно может остановить президента Российской Федерации", — сказал он.

Игорь Гуськов отметил, что в своей стратегии Кремль допустил тактическую ошибку.

"Путин допустил к сегодняшнему дню большую тактическую ошибку. Дело в том, что его первая попытка давления в виде сосредоточения войск на границе с Украиной, которая имела место в начале этого года, она подтолкнула систему НАТО к тому, чтобы этот вопрос стал на повестке дня среди руководителей Североатлантического Союза. И вторая попытка использовать эту же ситуацию, она привела к тому, что позиция была уже выработана, и это очень важно. Потому что на сегодня не только президент США это озвучивает, но это озвучивают все лидеры Европейского Союза - о неприятии агрессивных действий России. И даже такие страны, которые по отношению к НАТО занимают достаточно сдержанную позицию, Швеция, Финляндия, сегодня находят в себе силы и возможности говорить о том, что они поддерживают усилия и Джозефа Байдена и других европейских лидеров европейских по предотвращению агрессии",- сказал эксперт по нацбезопасности.

Отметим, что глава одного из отделений Республиканской партии Борис Пинкус рассказал, что Конгресс США готов продолжить помогать Украине в оборонной сфере. По его словам, в Украину хотят поставлять тактическую систему ПРО "Железный купол". Кроме того, есть шанс того, что украинских офицеров будут обучать на территории США.

"Представители обеих палат Конгресса США настаивают, давят на Байдена в том, что независимо от результатов переговоров, Конгресс готов выделить дополнительные материальные средства на укрепление обороны Украины, в частности речь идет о поставках Украине "Железных куполов". Тех самых знаменитых "куполов", которые имеют сегодня Израиль, и которые эффективно показали себя в действии на 90 с лишним процентов. И, судя по всему, эти "купола" будут поставляться Украине. Это чисто оборонительные системы, которые сбивают любые ракеты, которые будут попадать на территорию Украины. Это одна хорошая новость.

Другая новость заключается в том, чтобы усилить оказание помощи Министерству обороны Украины по подготовке военноначальников именно на территории Америки. С приглашением, с привлечением в США. Помимо того, что эти учебные корпуса открыты в Украине, принято решение еще и привозить их (украинских военных – ред.) в Америке для того, чтобы они лучше познавали особенности современной технологии оборонного назначения", — заявил республиканец.

Напомним, 30 декабря состоялся очередной диалог между Джозефом Байденом и Владимиром Путиным. Телефонный разговор лидеров двух супердержав проходил в течение 50 минут.