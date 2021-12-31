12:55, Сегодня

В США озвучили два важных сообщения Путину Америка не собирается сдавать национальные интересы Украины, сообщил республиканец Борис Пинкус

США потребовали от Кремля прекратить эскалацию на границах с Украиной. Таким был одним из месседжей президента США Джозефа Байдена во время его разговора с лидером России Владимиром Путиным.

Об этом сообщил в программе "Красные линии Вашингтон//Москва" на телеканале "Украина 24" глава одного из отделений Республиканской партии Борис Пинкус.

"Переговоры (между Байденом и Путиным – ред.) длились ровно 50 минут… Стало известно о том, что, как обещал Байден, было донесено до Путина два месседжа. Первый месседж - Америка не поступится национальными интересами Украины, Путин должен начать деэскалацию на границе с Украиной. Второй месседж - любые вопросы можно решать за столом переговоров, и Байден выразил готовность это делать", — сказал республиканец.

Читайте также: У Путина есть козырь — политолог о переговорах с Байденом

Политик также обратил внимание на то, что у Путина есть огромное желание вернуться за стол мировых лидеров.

"Что касается Путина, на наш взгляд, помимо внутренних проблем, которые он хочет решить путем эскалации и напряжения на границах с Украиной, у него есть огромное желание войти в пул великих лидеров держав мира. И вот будут переговоры 10 января (США и РФ – ред.), он очень надеется, что это будет началом привлечения внимания мировой общественности к самому Путину. Вот эти две цели, которые намечаются с обеих сторон", — сказал Борис Пинкус.

Он также сообщил, что Конгресс США выразил готовность продолжить помощь Украине в сфере обороны государства.

"Есть и хорошие новости. Представители обеих палат Конгресса США настаивают, давят на Байдена в том, что независимо от результатов переговоров, Конгресс готов выделить дополнительные материальные средства на укрепление обороны Украины, в частности речь идет о поставках Украине "Железных куполов". Тех самых знаменитых "куполов", которые имеют сегодня Израиль, и которые эффективно показали себя в действии на 90 с лишним процентов. И, судя по всему, эти "купола" будут поставляться Украине. Это чисто оборонительные системы, которые сбивают любые ракеты, которые будут попадать на территорию Украины. Это одна хорошая новость. Другая новость заключается в том, чтобы усилить оказание помощи Министерству обороны Украины по подготовке военноначальников именно на территории Америки. С приглашением, с привлечением в США. Помимо того, что эти учебные корпуса открыты в Украине, принято решение еще и привозить их (украинских военных – ред.) в Америке для того, чтобы они лучше познавали особенности современной технологии оборонного назначения", — заявил республиканец.

Напомним, 30 декабря состоялся очередной диалог между Джозефом Байденом и Владимиром Путиным. Телефонный разговор лидеров двух супердержав проходил в течение 50 минут.

Также политолог из США Рамис Юнус отметил, что президент РФ Владимир Путин в диалоге с Западом повышает ставки, так как видит, что Старая Европа и Америка начинают ослабевать.

"Надо понимать, что по мере того, как США и коллективный Запад ослабевает... его (Путина – ред.) агрессивность увеличивается. Такой агрессивности, которая была в этом году на его пресс-конференции, после двух бесед с тем же Байденом, мы ни разу еще не слышали. О чем это говорит? Оппонент слабеет - он (Путин - ред.) ставки повышает. Ставки для чего повышаются? Украину и Грузию и так с 2008 года не принимают в НАТО. А для чего же ты требуешь юридические документы? Юридического документа все равно не будет, никто это не даст, потому что это пощечина. Другое дело - настолько (надо - ред.) поднять эти ставки, чтобы иллюзии не было? Вот то, что они будут договариваться, как они договорятся - это как новый Мюнхенский сговор", — отметил политолог.