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Чем больше слабеет Запад, тем агрессивнее Путин: политолог об отношениях России и США Войны не будет, но Россия поднимает ставки, считает политолог Рамис Юнус

Президент РФ Владимир Путин в диалоге с Западом повышает ставки, так как видит, что Старая Европа и Америка начинают ослабевать. На это обратил внимание в программе "Красные линии Вашингтон//Москва" на телеканале "Украина 24" политолог из США Рамис Юнус.

"Почему этот разговор (Байдена с Путиным – ред.) состоялся? Взаимоотношения между Россией и США на повестке дня - это не только Украина. Есть намного более серьезные вопросы, которые они будут обсуждать. И здесь самое главное - как они будут это преподносить для внутреннего пользования. Вы вспомните, что после первой пресс-конференции, после второй пресс-конференции, комментарии Пескова были осторожными. Вспомните, как они следят за каждым выражением своим. И Салливан следит, и Песков следит, чтобы лишнего не сказать, чтобы не навредить. Значит, ни американцы не хотят навредить русским, ни русские не хотят навредить Байдену и его администрации", — говорит политолог.

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Эксперт считает, что переговоры Путина с президентом США Джозефом Байденом напоминают "Мюнхенское соглашение" 1938 года.

"Надо понимать, что по мере того, как США и коллективный Запад ослабевает... его (Путина – ред.) агрессивность увеличивается. Такой агрессивности, которая была в этом году на его пресс-конференции, после двух бесед с тем же Байденом, мы ни разу еще не слышали. О чем это говорит? Оппонент слабеет - он (Путин - ред.) ставки повышает. Ставки для чего повышаются? Украину и Грузию и так с 2008 года не принимают в НАТО. А для чего же ты требуешь юридические документы? Юридического документа все равно не будет, никто это не даст, потому что это пощечина. Другое дело - настолько (надо - ред.) поднять эти ставки, чтобы иллюзии не было? Вот то, что они будут договариваться, как они договорятся - это как новый Мюнхенский сговор", — отметил политолог.

Он отметил, что США, ФРГ и Франция находятся "на одной волне". По его словам, Украина на фоне диалога Запада с Москвой может попасть под раздачу.

"Послушайте сегодняшнее заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца. Он сказал касательно "Северного потока-2". У него позиция точно такая же, какая была у Ангелы Меркель. Никаких изменений... Они синхронно работают. И Вашингтон, и Старая Европа, и в первую очередь - Германия и Франция. То есть в этом новом "Мюнхенском сговоре" у них есть полное понимание и Украина попадает под раздачу", — сказал он.

По мнению политолога, Запад будет пытаться убедить Украину, что США предотвратили нападение России.

"Да, войны не будет, никакой войны не будет в данном случае, потому что она не нужна России. Украина 2014 года - это не Украина 2021 года. Но это не та Украина, которая могла бы сопротивляться в одиночку. А за нее ни американцы, ни немцы, ни французы воевать не будут. И это тоже прекрасно понимают и в Москве, и в Вашингтоне, и в Украине. Поэтому никому эта война не нужна. И американцам точно это не нужно. И сейчас они поднимают ставки. Каким был "Мюнхенский сговор"? "Мы вам принесли мир". Здесь это же будут говорить. Что, мол, мы вам принесли мир, что Россия должна была на вас напасть, что, мол, я, Байден, пришел, и я это предотвратил. И этим будут стараться потчевать Украину, включая в первую очередь разговор о Нормандском формате, о Минских соглашениях", — сказал Юнус.

Он отметил, что просьбы президента Украина Владимира Зеленского официально в США не комментируются.

"Вспомните, Зеленский в течение года сколько раз он просил, чтобы США включились в Нормандский формат в качестве активного игрока? Никаких ответов официальных на эту тему мы не слышали из Вашингтона. С другой стороны, Путин требовал про разговор о Минских соглашениях, и Байден два раза после этих переговоров это повторил. То есть, то, что хотел Путин - он услышал из уст Байдена. То, что хотела Украина - мы не услышали этого от президента США. Я это веду к тому, чтобы было понимание того, что в реальности происходит сегодня", — сказал политолог.

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В свою очередь, американский дипломат Джон Хербст считает, что Путин хочет, чтобы Минские переговоры шли по его сценарию. Эскалация российского военного потенциала около границ с Украиной означает, что Москва использует эту ситуацию для давления на Запад.

"Путин хочет сейчас получить уступки от Зеленского по поводу Минских переговоров. Он старается получить это через запугивание. То, что сейчас примерно 100 тысяч российских войск (находится - ред.) на границе или около границы с Украиной - это его инструмент, чтобы "нажимать" и на Запад, и на Украину", — сказал дипломат.

Стоит напомнить, что российский политолог Андрей Пионтковский отметил, что разговор Джозефа Байдена и Владимира Путина имеет важнейшее значение не только для Украины, но и для всей Восточной Европы. По его словам, будущая история зависит от того - капитулирует Байден перед Путиным, или даст отпор