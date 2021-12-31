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Путин боится, что Украина превратится в страну, которая "хуже" НАТО - Яковина Для России может быть выгодным вступление Украины в НАТО, считает журналист

В РФ опасаются, что Украина превратится в хорошо вооруженного врага, который ненавидит все российское.Такую точку зрения высказал в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" журналист-международник Иван Яковина.

"Я считаю, что для Украины вступить в НАТО было бы стратегически полезно. На самом деле я считаю, что Украину, к сожалению, много раз оставляли, кидали на международной арене. Жесткими гарантиями безопасности, когда у вас есть такой сосед как Россия, может быть только вступление в НАТО. Пока в России сохраняется нынешний режим, она не успокоится, пока Украина как государство не будет полностью ликвидировано, полностью уничтожено. Надо это понимать абсолютно четко и ясно. Задача современной России - полная ликвидация украинского государства. И НАТО могло бы быть единственной стопроцентной гарантией безопасности Украины. Других гарантий никто вам не даст", — сказал журналист.

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Он отметил, что качественные изменения в Украине могут дать старт для глобальных изменений внутри России.

"Создание современной, демократический, свободной Украины в полном масштабе ее границ, станет обязательно триггером для очень серьезных и фундаментальных изменений внутри самой России. Россия перестанет быть опасным, злобным и ненадежным партнером, которым она сейчас является. Запад в этом очень заинтересован. И стратегически для Запада было бы очень выгодно, чтобы Украина вступила в НАТО", — сказал Яковина.



Журналист рассказал о том, чего опасаются в России.

"Внутри самой России очень серьезные опасения вызывают даже не вступление Украины в НАТО, а превращение Украины в страну, которая в "хуже НАТО". То есть (для россиян - ред.), это будет страна (Украина - ред.), полностью оснащенная натовской военной инфраструктурой, но при этом страна, которая не состоит формально в Альянсе, и при этом резко и враждебно настроена к России. Это самый страшный сон Владимира Путина, он этого больше всего боится. Поэтому во все эти соглашения, которые выкатила Россия, включено не только не вступление Украины в НАТО, но и отказ США и НАТО от создания в Украине военной инфраструктуры. Если почитать российских серьезных аналитиков на эту тему, то они даже больше боятся ситуации, когда Украина формально не будет в НАТО, но фактически будет государством, входящим в НАТО, и при этом государством, не соблюдающим и не скованным никакими соглашениями, которые есть у НАТО и России. Поэтому такая ситуация тоже вполне реальна. И я думаю, что если такая ситуация будет складываться, то в результате даже для России было бы выгоднее, чтобы Украина вступила в НАТО", — сказал Яковина.

Ранее российская журналистка Юлия Латынина рассказала в эфире телеканала "Украина 24", решится ли президент РФ Владимир Путин на открытое вторжение в Украину.

"Настоящая война, в отличие от гибридной, может быть проиграна. Путин никогда не ведет войн, которые могут быть проиграны. Путин все время, когда во что-нибудь ввязывается, обязательно ввязывается так, чтобы можно было сказать - "это шахтеры и трактористы, это не я, лошадь не моя", — пояснила она.

Также ранее єкс-посол США в Украине Джон Хербст в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент США Джо Байден готов усилить санкции против России и увеличить помощь Украине.

"Байден готов подтвердить санкции и военную помощь для Украины, на мой взгляд. Возможно, даже разрешить отправку НАТОвских войск к границам России. Я уверен в том, что обо всем этом Байден будет говорить Путину. Но, на мой взгляд, Путин пока не решил, что делать. И он будет проверять намерения Байдена. И если он посчитает, что Байден настроен серьезно, то вероятность нового военного вторжения (в Украину,- ред.) уменьшается, но такая возможность все равно останется. Путин хочет удержать этот кризис еще на много недель. Мы не увидим решения этой провокации сегодня или завтра", — говорит он.