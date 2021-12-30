23:10, Вчера

Диалог Байдена с Путиным: США могут поступиться интересами Украины, считает политолог Американцы могут разменять Украину в своих интересах, считает политолог

США могут поступиться интересами Украины. С другими странами американцы такое уже проделывали. Об этом сообщил в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" политолог Геннадий Друзенко.

Он отметил, что глава РФ Владимир Путин смог вернуться за стол переговоров, где трое участников.

"Путин добился программы минимум - он вернулся за стол переговоров. Но не в G8, он вернулся там, где трое, в "G3", — отметил политолог.

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Он также прокомментировал результаты переговоров Путина с президентом США Джозефом Байденом, которые прошли 7 декабря в онлайн-формате.

"После разговора, где анонсировано с двух сторон было, что в центре этого разговора будет Украина, Байден перезвонил партнерам по НАТО, партнерам не по НАТО, а на третий день он нашел время переговорить с тем, о ком вроде бы был в центре этот разговор... Это называется, извиняюсь, "опустили прилюдно", потому что другого объяснения нет этому", — сказал Друзенко.

Политолог считает, что США в переговорах с Россией могут пожертвовать Украиной.

"Я сегодня слушал Маркарову (Оксана Маркарова – ред.), которую лично уважаю, это посол Украины в США, очень умная женщина. Она говорит - мы все время на связи, ни слова об Украине без Украины. Но мы третий раз видим, что Россия и Америка общаются об Украине без Украины, и это означает, что мы в этой беседе потеряли субъектность. Могут ли американцы разменяться Украиной ради удовлетворения своих интересов? Могут, им это не впервые. Американская политика далеко не идеалистична. Она прагматична. Последних предали партнеров в Афганистане. Просто оставили их на съедение талибов. Перед тем оставили курдов, которые, собственно говоря, сделали основную работу на земле…Я был знаком с полковником ВС США... он плакал - мы так предали, что мне стыдно за мое государство. Почему (США – ред.) так не повести себя по Украине?", — отметил Друзенко.

В свою очередь, американский дипломат Джон Хербст считает, что Путин хочет, чтобы Минские переговоры шли по его сценарию. Эскалация российского военного потенциала около границ с Украиной означает, что Москва использует эту ситуацию для давления на Запад.

"Путин хочет сейчас получить уступки от Зеленского по поводу Минских переговоров. Он старается получить это через запугивание. То, что сейчас примерно 100 тысяч российских войск (находится - ред.) на границе или около границы с Украиной - это его инструмент, чтобы "нажимать" и на Запад, и на Украину", — сказал дипломат.

Стоит напомнить, что российский политолог Андрей Пионтковский отметил, что предстоящий разговор Джозефа Байдена и Владимира Путина имеет важнейшее значение не только для Украины, но и для всей Восточной Европы. По его словам, будущая история зависит от того - капитулирует Байден перед Путиным, или даст отпор.