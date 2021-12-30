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Данилюк о заседании СНБО: говорили много, но не о результатах Александр Данилюк сравнил заседание СНБО с сеансом психотерапевта Анатолия Кашпировского

В СНБО рассказали о количестве заседаний, которые были проведены за год, но не упомянули о результатах своей деятельности. Об этом сообщил в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" экс-секретарь СНБО, бывший министр финансов Александр Данилюк.

"Относительно заседания СНБО. Какие-то странные впечатления (у меня были – ред.) от этого заседания. Мне кажется, что захотели выполнить пятилетку за несколько месяцев. Двадцать один вопрос надо было обязательно рассмотреть в конце года. Хотели показать бурную деятельность. Но ведь деятельность не только по вопросам, которые рассматриваются, но и по результатам (определяется – ред.). Если посмотреть на брифинг (секретаря СНБО – ред.), то очень трудно уловить, какие же были результаты. Говорили о многом. Результаты какие? О том, что СНБО является "самыми мощным органом", что состоялось наибольшее количество заседаний за всю историю Украины - это о статистике. Результатов там, к сожалению, никаких не упоминалось", — сказал Данилюк.

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Он отметил, что брифинг Алексея Данилова ему напомнил сеанс Анатолия Кашпировского.

"Мне кажется, что основная цель была в том, чтобы деятельность показать и успокоить украинцев перед риском угрозы со стороны Российской Федерации…Я не собираю информацию с брифинга СНБО, у меня есть собственные источники. Знаете, Кашпировский в свое время так делал - успокойтесь, все будет хорошо, сидите и отдыхайте. Мне кажется, что не так успокаивается общество. Оно успокаивается немножко иначе. Тем, что надо откровенными быть, рассказывать о рисках угрозы", — сказал Данилюк.

Отметим, что 30 января Совет национальной безопасности и обороны провел заседание под председательством президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба СНБО. Отмечается, что на заседании был рассмотрен вопрос о введении санкций к некоторым физическим и юридическим лицам.

Речь шла о гражданах, которые участвовали в строительстве Крымского моста, а также лицах, занимающихся незаконным судопроизводством во временно оккупированном украинском Крыму.

"Санкции введены в отношении 6 физических лиц и 24 юридических лиц, причастных к незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, организации пассажирского железнодорожного сообщения временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь с территорией РФ и нанесения ущерба национальному культурному наследию на территории Севастополя", — говорится в сообщении.

Напомним, экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал, что СНБО не может быть органом исполнительной власти.

"СНБО тем более не может быть судебным органом, который наказывает виноватых. СНБО - это орган, в моем понимании, вырабатывающий стратегии, которые обсуждаются, принимаются и имплементируются указами президента. Вот так должно быть", - сказал