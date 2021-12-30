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Договор с Россией надо доработать — Смешко рассказал как Экс-глава СБУ высказался о нарушении Россией международных договоренностей насчет Украины

Украина должна выступить с инициативами по поводу агрессии России — об этом заявил в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

"Я считаю, что мы должны были выступить со своей дипломатической инициативой и назвать вещи своими именами. Сказать: послушайте, мы давно говорим о том, что мы хотим быть членом НАТО. Мы находимся в центре Европы, мы инвестировали в безопасность Европы так, как ни одна страна в мире не инвестировала. Об этом и в британском парламенте выступали, и в Соединенных Штатах книги писали об этом. Но на сегодняшний день, если вы не принимаете нас в НАТО, вы фактически закрыли двери, и статья 5 договора НАТО автоматически не является защитной для нас", — сказал он.

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Смешко напомнил, что Кремль нарушил ряд международных договоров относительно Украины.

"Путин говорит о том, что ему нужны гарантии нераспространения НАТО далее на восток. Подождите, Путин просит новое соглашение. Но какой смысл подписывать соглашения, которые не выполняются? Почему президент Российской Федерации не выполняет соглашения 1975 года, Хельсинки? Он как страна-подписант — Россия наследник Советского Союза, — там записано, что никто не может навязывать стране, какие союзы им иметь, куда вступать и какую суверенную политику проводить. Почему президент Путин нарушил Будапештский меморандум? Мы отдали не только третий ядерный потенциал оружия, стратегический компонент которого — 176 тяжелых баллистических ракет — гарантированно уничтожили бы Соединенные Штаты. Мы сэкономили Соединенным Штатам минимум триллион долларов на ответ и защиту от этого. Мы отдали тактическое оружие России вообще без всяких договоренностей и без каких-либо решений украинского правительства. Тактическое ядерное оружие! Если бы оно было у нас сейчас, Кремль бы с нами говорил совершенно на другом языке. Но мы верили в то, о чем говорит президент Путин. Мы считали, что наш вклад в строительство Российской империи и защиту Советского Союза стоит того, чтобы нас уважать, не захватывать территорию, не воровать у нас нашу территорию. Второе — большой договор о дружбе и сотрудничестве 97-го года кто нарушил? Чьи солдаты зашли на территорию и забрали ее?" — сказал он.

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Также Смешко рассказал, как нужно переписать Будапештский меморандум.

"Начинать надо с того, что если вы хотите новых договоренностей, так давайте мы в пакете тогда будем все новые договоренности рассматривать с теми ранее подписанными, которые вы нарушили. Будапештский меморандум — если та формула, которая там прописана, не сработала, вы не так читаете ее, то давайте допишем так, чтобы правильно читали. Возвращаемся к границам 1991 года, дорабатываем Будапештский меморандум. Вы хотите, чтобы мы в НАТО не вступали? Тогда НАТО должно стать коллективным членом меморандума и гарантировать безопасность", — сказал он.

Ранее Смешко рассказал, какие три основных требования Украина должна выдвинуть России и миру. По его словам, условия Украины относительно теоретических переговоров о нейтральном статусе в отношении НАТО могут быть только в пакете.

"В этом пакете - теоретически обмен нашего нейтрального статуса, во-первых, на восстановление границ Украины 1991 года - Крым, Донбасс и вся государственная граница Украины должна быть передана в суверенную защиту Украины", — сказал он.