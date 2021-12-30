"Украину ждут тяжелые времена": экс-нардеп назвал причину

Впервые президент России Владимир Путин предъявил коллективному Западу военный ультиматум. Об этом в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" сказал экс-нардеп Николай Катеринчук.

"Это не является тем, что "давайте мы о чем-то договоримся". Это военный ультиматум Западу, которому нужно принимать решение, ответ на этот ультиматум - и он не может быть не военным", - заявил он.

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По его мнению, Украину ждут тяжелые времена:

"Где здесь мы? Я считаю, что никакие разговоры, гарантии – письменные, не письменные – не остановят Путина. И он обязательно продемонстрирует, что он не блефует, чтобы все свои позиции он мог отстоять дальше в переговорах.

Поэтому, к сожалению, мы находимся сейчас на серьезном этапе - и я думаю, что он самый серьезный во времена независимости Украины - широкомасштабного вторжения России.

Все разговоры о том, что "мы потом введем какие-то санкции", еще больше дают возможность думать о том, что мы, к сожалению, останемся с этим вызовом один на один, а также что нам нужно рассчитывать только на нашу армию, народ и хотелось бы, чтобы на наше политическое руководство... Нас ждут в следующем году очень тяжелые времена".