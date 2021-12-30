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Это приговор Зеленскому — Черновол о "вагнергейте" "Я такого даже не ждала"

В скандале со срывом операции украинской разведки по задержанию российских наемников ЧВК "Вагнер" не столь важно - "слил" кто-то информацию или нет, а также кто. Об этом в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" заявила экс-депутат Верховной Рады Украины Татьяна Черновол.

"Я такого даже не ждала. На самом деле когда обсуждаем эту ситуацию, то заходим в сторону от самого важного. Даже не так важно - "слил" кто-то информацию или нет, кто - Зеленский или Ермак. Важно то, что Зеленский сказал в интервью: "Я рад, что эта операция не состоялась". Вот это, наверное, суть. Президент Украины, верховный главнокомандующий рад, что операция, целью которой было задержание крупнейших преступников против Украины, не состоялась", - сказала она.

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По ее словам, готовившиеся к задержанию "вагнеровцы" - это не просто террористы, на руках у которых кровь:

"К сожалению, это террористы, которые изменили историю Украины в отрицательную сторону. Я абсолютно убеждена, что без них не 70% Донбасса освободил бы Порошенко, а 100%. Это были террористы, которых сюда послал Путин... чтобы сбивать самолеты. На тот момент самолеты – это 2014 год – во время подготовки к контрнаступлению на Донбассе, которое началось в июле 2014 года, играли очень важную роль – давали украинским войскам взять под контроль границу”.

Татьяна Черновол сказала, что это было актом справедливости - задержать "вагнеровцев":

"Это же не только преступники против Украины, но и международные преступники. На пленках мы знаем, что среди тех "вагнеровцев", которые готовились к задержанию, был человек, работавший с "Буком". Т.е. террорист, который признавался, что сбил АН и сбил его "Буком", а "Бук" был только один на Донбассе – и именно он сбил малайзийский "Боинг". Поэтому это была столь важная операция. И когда Зеленский, верховный главнокомандующий, говорит: "А я рад, что она не состоялась", это для меня уже все. Это действительно его приговор. Эта фраза – это его приговор".

Напомним, экс-глава Главного управления разведки Василий Бурба в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что регулярно докладывал президенту о подготовке операции по "вагнеровцам". Однако накануне старта операции глава Офиса президента Андрей Ермак от имени главы государства дал указание перенести спецоперацию, что впоследствии стало причиной ее срыва.

Бурба заявил, что одной из причин срыва спецоперации по "вагнеровцам" мог быть "крот" в украинской власти.

"Провал спецоперации - это только цепочка провалов, которые происходят за последнее время. Людей увольняют, у людей забирают документы прикрытия. В командиров групп в июле стреляют в Киеве. То есть это цепь, и должно бы следствие за год ответить - есть у нас "крот", или нет?" – подчеркнул он.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью "РБК-Украина" заявил, что не давал никаких указаний бывшему главе Главного управления разведки Василию Бурбе относительно спецоперации.