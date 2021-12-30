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"В случайность не верю": экс-советник главы МВС о деталях смерти Полякова "Следствие сегодня умалчивает о деталях"

Ситуация со смертью народного депутата Антона Полякова вопиющая и абсолютно неадекватная с учетом расследования этого дела. Об этом сказал в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Сегодня идет уклонение от публичного анализа этого дела и названия объективных обстоятельств – также как, скажем, в истории с Шефиром (первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир – прим. ред.). Могло все быть, но следствие сегодня умалчивает о деталях. Я лично в случайность не верю, и склоняюсь к тому, что была насильственная смерть", - заявил он.

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Напомним, народный депутат Антон Поляков скончался в Киеве в ночь на 8 октября. Патрульные за нарушение ПДД остановили такси и увидели в машине человека без сознания. Им оказался Антон Поляков.

Правоохранители сообщили, что в организме умершего нардепа обнаружили алкоголь и тяжелый наркотик метадон.

"В организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое вещество, как метадон. Но какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти, как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего — еще будет устанавливаться после глубоких исследований", - сказал спикер МВД Антон Шевченко.

Ранее нардеп Анна Скороход, состоявшая в близких отношениях с Антоном Поляковым, назвала его смерть убийством.

"Я буду повторять всегда, пока не добьюсь правды, что Антона Полякова убили. Как и кто, я думаю, мы с вами узнаем... У меня есть вопрос - почему до сегодняшнего дня не объяснили борозду на шее? Там был очень четкий след от удушения. Я не понимаю, почему до сих пор не восстановили события вообще жизни Антона за 7 октября и начало 8 октября", — сказала она.